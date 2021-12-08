ما هى أعراض قصور الغدة الدرقية وكيف تتجنب الحامل الإجهاض؟

كتبت ميرفت رشاد

قصور الغدة الدرقية (خمول الغدة الدرقية) هو اضطراب تنتج فيه الغدة الدرقية كميات غير كافية من هرمونات معينة، وقد يتسبب اضطراب الغدة الدرقية الخامل فى السمنة وعدم الراحة في المفاصل والعقم وأمراض القلب في المستقبل، قد تصاب بعض النساء بقصور الغدة الدرقية مع الحمل وبعضهن بعد الولادة، يختلف المستوى المسموح به لهرمون الغدة الدرقية أثناء الحمل عن مستوى المرأة الطبيعية، بحسب ما نشره موقع " doctor-ndtv".

أعراض قصور الغدة الدرقية

أعراض قصور الغدة الدرقية خفيفة وأحيانًا يصعب تمييزها وقد تشمل الأعراض:

التعب الشديد

إمساك

فقر دم

جلد جاف

تساقط شعر

اضطرابات النوم

تشنجات العضلات

أسباب خمول الغدة الدرقية

يعد مرض هاشيموتو سببًا شائعًا لقصور الغدة الدرقية أثناء الحمل، إنها حالة من أمراض المناعة الذاتية، يهاجم الجهاز المناعي الغدة الدرقية في مرض هاشيموتو ، مما يتسبب في حدوث التهاب وتلف يقلل من قدرة الغدة الدرقية على إنتاج هرمونات الغدة الدرقية.

العلاقة بين قصور الغدة الدرقية والحمل

العقم: يمكن أن يقلل نقص هرمون الغدة الدرقية من الخصوبة عن طريق التدخل في إطلاق بويضة من المبيض ،قد تجعل الأسباب الكامنة وراء قصور الغدة الدرقية ، مثل بعض أمراض المناعة الذاتية أو الغدة النخامية ، إذا كنت تعانين من قصور الغدة الدرقية وترغبين في الحمل ، فتأكدي من أن قصور الغدة الدرقية لديك طبيعي قبل المحاولة.

مشاكل الدورة الشهرية والسمنة: يمكن أن يؤثر قصور الغدة الدرقية على الإباضة وبالتالي يؤخر الدورة الشهرية، يمكن أن تصاحب السمنة قصور الغدة الدرقية في بعض الحالات، إذا كان لديك زيادة مفاجئة في الوزن مع مشاكل الدورة الشهرية ، فقم بإجراء اختبار الغدة الدرقية لاستبعاد اضطرابات الغدة الدرقية.

يؤثر على الحمل: يمكن أن يؤدي عدم علاج قصور الغدة الدرقية أثناء الحمل إلى تسمم الحمل (ارتفاع خطير في ضغط الدم في أواخر الحمل) ، وفقر الدم ، والإجهاض ، وانخفاض الوزن عند الولادة ، وفشل القلب الاحتقاني في الحالات الشديدة.

ضعف نمو الطفل: إذا كنت تعانين من قصور الغدة الدرقية وحملت ، أخبري طبيبك واتخذي الاحتياطات الكافية لنمو طفلك الصحي، هرمونات الغدة الدرقية ضرورية لدماغ طفلك وجهازه العصبي. يعتمد طفلك على إمدادك بهرمون الغدة الدرقية ، الذي يأتي عبر المشيمة ، طوال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، تبدأ الغدة الدرقية لطفلك بالعمل من تلقاء نفسها في الأسبوع 12 ، لكنها لا تنتج ما يكفي من هرمون الغدة الدرقية حتى الأسبوع 18 إلى 20 من الحمل.

تبدأ الغدة الدرقية للطفل في إنتاج هرمون الغدة الدرقية من تلقاء نفسها في منتصف الحمل. من ناحية أخرى ، يظل الطفل معتمداً على الأم للحصول على كمية مناسبة من اليود ، وهو أمر ضروري لإنتاج هرمونات الغدة الدرقية، لضمان الإنتاج المناسب لهرمون الغدة الدرقية أثناء الحمل ، تنصح منظمة الصحة العالمية باستهلاك اليود يوميًا بمقدار 250 مجم.

علاج قصور الغدة الدرقية

يُعالج قصور الغدة الدرقية عن طريق إضافة الهرمون الذي لم تعد تنتجه الغدة الدرقية، يدعو معظم المتخصصين في الغدة الدرقية إلى البدء بجرعتين إضافيتين من وصفات الغدة الدرقية في الأسبوع على الفور، بمجرد أن تدرك أنك حامل، اتصل بطبيبك.