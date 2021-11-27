أطعمة ممنوعة لمرضى قصور الغدة الدرقية.. أبرزها فول الصويا

فاطمة ياسر

إذا كنت تعاني من مرض قصور الغدة الدرقية، فهذا التقرير سيضيف إلى معلوماتك العديد من النصائح التي يجب عليك القيام بها للحد من التعرض للإصابة والتعرض لأي مضاعفات صحية، ووفقا لتقرير موقع "webmed"، نقدم لمرضى قصور الغدة الدرقية بعض الأطعمة الممنوعة لديهم، ومنها:

- فول الصويا:



عند الإسراف في تناول الأطعمة الغنية بفول الصويا تتأثر هرمونات الغدة الدرقية بهذا الأمر، ويعرضهم لزيادة ضربات القلب، والعديد من الأعراض الأخرى غير المحببة لديهم، ومن الأطعمة الغنية بفول الصويا اللحوم المصنعة كالهبورجر، وبعض المخبوزات.

- الخضراوات الصليبية:



كالبروكلي والكرنب ينصح بعدم الإكثار من تناولها لأنها تتسبب في حدوث اضطرابات في هرمونات الغدة الدرقية، ولذلك يجب تجنبها أو التقليل من تناولك لها.

- الأطعمة الغنية بالجلوتين:



هذه المادة متوفرة في الخبز والمكرونة والقمح والشعير، فتعمل هذه الأطعمة على عدم قدرة المعدة على امتصاص الدواء الهرموني الخاص بعلاج الغدة الدرقية، لذا عليك التقليل من تناول الأطعمة.

- الأطعمة المقلية:



المقليات أو الأطعمة السريعة تعد من الأطعمة عالية السعرات الحرارية وعالية الدهون، والإسراف في تناولها يكون السبب في الإصابة بحدوث هلل بهرمونات الغدة الدرقية وتعرض الذين يعاني من قصور بها لمشاكل.