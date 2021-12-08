خبراء بجامعة هارفارد يكشفون: أطعمة تجنبها يساعد فى الوقاية من الزهايمر

كتبت أمل علام

كشفت العديد من الدراسات، كيف يمكن للشخص أن يقلل من مخاطر الزهايمر عن طريق تجنب أنواع معينة من الأطعمة التي قد تضر ببكتيريا الأمعاء، وتزيد من خطر الالتهاب وتؤثر على صحة الدماغ التي يمكن أن تضعف الذاكرة على المدى الطويل.

كشف موقع Times Now Newsنعيش الآن في عالم يتزايد فيه الوعي والبحوث حول الأمراض طويلة الأمد مثل مرض الزهايمر، ويؤكد الخبراء كيف يمكن للنظام الغذائي أن يحدث فرقًا فى تحسين الذاكرة على الرغم من أننا نعتمد الآن بشكل كبير على الأطعمة الجاهزة المصنعة والمعبأة، إلا أنه لم يفت الأوان بعد لإجراء التغييرات اللازمة لحياة أطول وأكثر صحة وخالية من الأمراض.

يشارك خبراء التغذية بجامعة هارفارد أهم 5 أطعمة ومشروبات تحتاج إلى تجنبها لتحسين الذاكرة..

1. الأطعمة التي تحتوي النترات..

الأطعمة المحتوية على نسبة عالية من النترات والمستخدمة كمواد حافظة في الأطعمة ولتعزيز لون التوابل مثل السلامي واللانشون، وفقًا للبحث، يمكن أن تكون مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب، ربطته دراسة حديثة أيضًا بارتفاع مخاطر الإصابة ببكتيريا الأمعاء المتغيرة والاضطراب ثنائي القطب.

2.الأطعمة المقلية..

يمكن أن يكون للأطعمة المقلية مثل السمبوسة والدجاج المقلي والحلويات مثل الكعك آثار سلبية وفقًا لدراسة، كان لدى الأشخاص الذين تناولوا الكثير من الأطعمة المقلية درجات أقل من الذاكرة، اتضح أن هذه الأطعمة عالية السعرات الحرارية يمكن أن تؤدي إلى التهاب الأوعية الدموية التي تزود الدماغ بالدم، استكشفت دراسات أخرى أيضًا كيف أن تناول الكثير من الأطعمة المقلية يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب.

3.الكربوهيدرات المكررة مثل الخبز والمكرونة المصنوعة من الدقيق المكرر..

هي مصادر للكربوهيدرات البسيطة التي تتحلل بسهولة وتدخل مجرى الدم لرفع مستويات السكر في الدم، على الرغم من أنها ليست حلوة المذاق، إلا أن الجسم يعالجها كسكر مما يزيد من مخاطر زيادة الوزن واضطرابات التمثيل الغذائي ومرض السكري على المدى الطويل.

وفقًا لدراسة أجريت عام 2018، اكتشف الخبراء أن الأشخاص الذين لديهم كربوهيدرات أفضل جودة مثل الحبوب الكاملة والجزر الخام والخضراوات ذات الأوراق الخضراء والحمص لديهم خطر أقل للإصابة بالاكتئاب بنسبة 30%.

4.الأطعمة التي تحتوي على سكريات مضافة..

عندما يأكل المرء السكر، يحوله الجسم إلى جلوكوز تستخدمه الخلايا في صورة طاقة، ومع ذلك، فإن الإفراط في تناول السكر يمكن أن يضعف وظائف المخ ويؤثر على الذاكرة، يمكن أن تضر المخبوزات والمشروبات الغازية السكرية المحملة بالسكر المكرر والمحليات الاصطناعية الأخرى بالصحة الإدراكية على المدى الطويل، توصي جمعية القلب الأمريكية بما لا يزيد عن 36 جرامًا من السكر المضاف للرجال و 25 جرامًا من السكر المضاف للنساء يوميًا.