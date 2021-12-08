المخاطر الصحية الخطيرة للعاصفة الترابية.. تعرف على طرق الوقاية

كتبت إيناس البنا

العاصفة الترابية هي ظاهرة شائعة في المناخات الحارة والجافة، ومع الرياح المستمرة يمكنها أن تحرك الجسيمات، وبالتالي ، فإن إحدى النتائج الشائعة هي ضعف الرؤية، عادة ما تكون العواصف الترابية مصحوبة بعواصف رعدية وأمطار.

وبالتالي، يمكن أن تدخل جسمك الأتربة بسهولة عن طريق تجاوز شعر الأنف والحلق، أيضًا، يمكن للجسيمات أن تتسلل إلى نظام الدفاع في جسمك وتؤثر بشدة على الجهاز التنفسي.

وفقا لتقرير موقع " timesofindia"، يمكن أن تؤدي العواصف الترابية أيضًا إلى التهاب رئوي غبار، وهي حالة من التعرض المفرط للغبار مما يؤدي إلى امتلاء الرئتين بالغبار والتهاب الحويصلات الهوائية، تشمل الأعراض الشائعة للمرض ألم الصدر والسعال والحمى الشديدة وصعوبة التنفس.

غالبًا ما تدخل جزيئات الغبار المتطايرة إلى عينيك ، مما يؤدي إلى مشاكل مثل إصابات العين وخدوش القرنية واعتمادًا على ما يدخل فيها ، يمكن أن تكون الحالة شديدة جدًا.

كيف تنقذ نفسك من العواصف الترابية



أفضل طرق هو البقاء في الداخل قدر الإمكان مع إبقاء الأبواب والنوافذ مغلقة، ومع ذلك ، تأكد من تنقية الهواء باستخدام مرشح جسيمات فعال للهواء في كثير من الأحيان ، فقد يكون الهواء العالق داخل المنازل أسوأ من الهواء الخارجي.

ارتدِ قناع تلوث الهواء N95.

تناول الأطعمة التي تزيد من مقاومتك ، مثل الأطعمة الغنية بفيتامين C و E وبيتا كاروتين، و تشمل الخضار الورقية الخضراء واللوز والجزر وغيرها الكثير.

لا تضيء الشموع أو تبقى في جو مليء بالدخان عندما تكون في الداخل.