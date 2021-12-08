السيطرة على حريق نشب فى مخازن مول شهير بقنا

قنا صابر سعيد

قدم اليوم السابع بثا مباشر من حريق نشب حريق، في مخازن مول شهير بوسط مدينة قنا وتم السيطرة عليه.

البداية جاءت حينما تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد نشوب حريق في مخازن مول شهير بوسط مدينة قنا وجاري تكثيف الإجراءات لمعرفة أسباب الحريق، بعد السيطرة عليه.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بقنا برئاسة العميد هاني الأتربي، مدير الحماية المدنية ودفعت بـ 4 سيارات إطفاءات وتم السيطرة وجاري أعمال التبريد حيث تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.