السفينة PALTIC SPIRIT تغادر سفاجا إلى اندونسيا تقل 35 ألف طن فوسفات

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الاربعاء، مغادرة السفينة PALTIC SPIRIT ميناء سفاجا البحري متجه الي اندونسيا بحمولة 34600 طن فوسفات، كما تم تداول 905 طن بضائع عامة ومتنوعة، و440 شاحنة و66 سيارة ملاكي.

شملت حركة الصادرات 223 طن بضائع عامة و181 شاحنة و14 ملاكي وتصدير و34600 طن فوسفات متجهة الي اندونسيا، وشملت حركة الواردات 682 طن بضائع عامة و 259 شاحنة، و52 ملاكي ويتواجد 9 سفن علي ارصفة الموانئ .

واستقبلت ميناء سفاجا السفينة امل بحمولة 45 شاحنة السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 80 شاحنة و 38 ملاكي السفينة دليلة بحمولة 45 شاحنة و 13ملاكي السفينة الحرية بحمولة 19 شاحنة.

كما غادرت السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 110 شاحنة و 4 ملاكي السفينة امل بحمولة 58 شاحنة و 8 ملاكي، و استقبلت ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة بريدج ومغادرة السفينة سيناء، حيث تم استقبال 70 شاحنة بحمولة 676 طن و 6 طن ترانزيت الي ليبيا 1 سيارة ملاكي وتصدير 13 شاحنة بحمولة 223 طن و2 سيارة ملاكى.