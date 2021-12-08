أمطار غزيرة على الإسكندرية ورياح تصل لحد العاصفة.. لايف

الاسكندرية جاكلين منير

تشهد محافظة الإسكندرية الأن سقوط أمطار غزيرة، وحالة من التقلبات الجوية، واضطراب فى حالة البحر وارتفاع الأمواج، ورياح شديدة تصل للعاصفة.

وقدم اليوم السابع بثا مباشرا عن حالة الطقس بمحافظة الإسكندرية، حيث تشهد المحافظة سقوط أمطار غزيرة وحالة من التقلبات الجوية، وارتفاع الأمواج لـ 5 أمتار، ويصاحب ذلك رياح شديدة وبرودة في حالة الجو.

وقد حذرت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، من موجة الطقس السيئ اليوم الأربعاء، وذلك طبقاً لتقرير الأرصاد تنشط الرياح المثيرة للأتربة، مما يسبب اضطراب الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط وتصل سرعة الرياح إلى (50 – 70 كم/ ساعة، وارتفاع الأمواج (3.5 – 4 متر فى يوم الثلاثاء ومن 4 - 5 متر يوم الأربعاء، مع فرص سقوط أمطار



وقد أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة اليوم الأربعاء الموافق 8 ديسمبر 2021 بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، وذلك نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلي تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة أبناؤنا الطلاب.



وأوضح محافظ الإسكندرية، أنه بعد التنسيق مع مديرية التربية والتعليم برئاسة الدكتور محمد سعد، تقرر تأجيل امتحان اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي التي كان مقررًا أداؤها اليوم الأربعاء وتستكمل الامتحانات اعتبارًا من يوم غدا الخميس 9 ديسمبر وفق الجدول المعلن على أن يتم امتحان اللغة الإنجليزية يوم الأثنين القادم 13 ديسمبر 2021. ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا الإدارات التعليمية.



يأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظا على سلامة المواطنين.



من جانبها أكدت الهيئة العامة لحماية الشواطئ على أن ما حدث بشاطئ سيدى بشر ، ينذر بخطورة كبير على الشاطئ و الكورنيش و في ضوء توجيهات المهندس أحمد عبد القادر رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بالمتابعة المستمرة لخط الشاطئ أثناء وبعد النوات تلاحظ أثناء مرور مهندسي إدارة غرب الدلتا وجود نحر شديد وسحب لرمال الشاطئ بمنطقة سيدي بشر، وذلك فى أعقاب العاصفة البحرية (نوة باقي المكنسة) حيث وصلت ارتفاعات الأمواج بالبحر المتوسط خمسة أمتار فجر الأول من ديسمبر،مما ينذر بوجود خطورة كبيرة على طريق وسور الكورنيش

وعلى الفور بادرت الهيئة متمثلة فى المهندسة عزة عبدالحميد أحمد مدير عام إدارة غرب الدلتا بالاسكندرية ومهندسي الإدارة بالتحرك السريع والتنسيق مع المحافظة والجهات المعنية وتم على الفور عمل الحماية العاجلة للمنطقة أثناء النوة.



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