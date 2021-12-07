10 مضاعفات لدوالى الأوردة.. منها تورم الساق وتقرحات الجلد

كتبت - ميرفت رشاد

تحدث الدوالي بسبب خلل في الصمامات ما يؤدي إلى تراكم الدم في هذه الأوردة المتضخمة التي تظهر في الساقين، على الرغم من أن الدوالي شائعة جدًا، إلا أنها تُهمَل عادةً، وغالبًا ما يتعرض المرضى لمضاعفات فيما يلي 10 أشياء يمكن أن تؤثر بها الدوالي، إذا أهملت، على المدى الطويل، وفقا لما نشره موقع " doctor-ndtv".

1. تورم الساق

عندما تنتفخ الأوردة بسبب تجمع الدم، يتراكم الضغط داخلها ويتسرب الدم إلى الأنسجة الرخوة المحيطة، هذا يسبب تورمًا وثقلاً في الساقين، يظهر التورم بعد الوقوف أو الجلوس لفترة طويلة، غالبًا في نهاية اليوم ويقل بعد رفع الساقين.

2. آلام الساق

تسبب الدوالي الوريدية ألمًا في الساقين وتشنجات في عضلات الربلة حيث يتراكم الدم في الأوردة التالفة، يتم تخفيف الألم مؤقتًا عن طريق رفع الساقين أو التدليك اللطيف للرجلين.

3. تململ الساقين

يشير تململ الساق إلى الرغبة المستمرة في تحريك الساقين، حوالي 30٪ من المرضى الذين يعانون من الدوالي يشعرون بضيق في الساقين، خاصة في الليل أثناء النوم.

4. عروق العنكبوت القبيحة

الأوردة العنكبوتية هي أوردة صغيرة تالفة تظهر على شكل خطوط زرقاء أو أرجوانية أو حمراء أو شبكات أو أغصان على الساقين، عادة ما تكون غير مؤلمة وقد لا تسبب أي مشاكل صحية، ومع ذلك، يمكن أن تسبب الأوردة العنكبوتية تشوهًا تجميليًا ، وقد يرغب البعض في علاجها.

5. تلون الجلد وسماكته

تتسبب خلايا الدم الحمراء التي تتسرب إلى الجلد من الأوردة المتوسعة في تراكم الهيموجلوبين ومنتجاته المتدهورة في الجلد، ينتج عن هذا التهاب مزمن ويسبب الجلد الداكن وتغير لونه، قد يصبح الجلد خشبيًا وثابتًا بعد سنوات قليلة.

6. تقرحات الجلد

نظرًا لأن جلد مريض الدوالي غير صحي ، فهو عرضة للإصابة بالجروح أو القرح تستغرق هذه القرحات وقتًا طويلاً للشفاء أو لا تلتئم تمامًا حيث يتم إعاقة تدفق العناصر الغذائية والأكسجين إلى الجلد المصاب بسبب ركود تدفق الدم الوريدي. القرحات مؤلمة للغاية وتتطلب رعاية تمريضية طويلة.

7. عدوى الجلد

يمكن للبكتيريا الموجودة في الجلد الطبيعي أن تصيب التورم أو القرح في الساقين، ما يؤدي إلى حالة تسمى التهاب النسيج الخلوي، يمكن أن تصبح الساقين منتفخة بشكل مفرط ومتوترة وحمراء، إذا لم يتم السيطرة على العدوى بالأدوية ، فقد تكون مهددة للحياة، خاصة عند كبار السن.

8. التهاب الوريد السطحي

نظرًا لركود الدم في الدوالي، يكون أكثر عرضة لتكوين الجلطات، يمكن أن يعاني ما يصل إلى 5٪ من المصابين بالدوالي من جلطات دموية، يصبح الوريد المتخثر صعبًا ومؤلمًا ودافئًا عند لمسه.

9. تجلط الأوردة العميقة

في حوالي ربع المرضى الذين يعانون من جلطات في الدوالي، يمكن أن تتطور الجلطات في الأوردة العميقة أيضًا، يمكن أن تصبح الساق منتفخة وحمراء ومؤلمة، قد تنفصل الجلطات الموجودة في الأوردة العميقة وتنتقل إلى الشرايين في الرئتين، ما يتسبب في الإصابة بالانصمام الخثاري الرئوي، وهي حالة تهدد الحياة، وبالتالي فإن تجلط الأوردة العميقة هو حالة طبية خطيرة تتطلب علاجًا فوريًا.

10. النزيف

الدم في دوالي الجلد المتوسعة تحت ضغط هائل، إذا كان هناك جرح صغير حاد أو إصابة بالجلد، يمكن أن يكون هناك نزيف كبير من هذه الأوردة، إذا كانت هناك إصابة حادة ، يمكن أن يتراكم الدم في الجلد مسببًا كدمات أو تغير لونه إلى الزرقة.