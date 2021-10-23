أسباب وعوامل تزيد من خطر الإصابة بدوالى الساقين

كتبت نهير عبد النبى

دوالى الساقين من أبرز المشاكل الصحية التى يتعرض لها البعض وتسبب لهم الاحراج والقلق ، فهى عبارة عن أوردة متضخمة ملتوية وقد يصاب أي وريد سطحي بالدوالي ، لكن الأوردة الأكثر إصابة هي تلك الموجودة في ساقيك، ذلك لأن الوقوف والمشي في وضع مستقيم يزيد الضغط في أوردة الجزء السفلي من الجسم.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic يمكن أن تؤدي الصمامات الضعيفة أو التالفة إلى توسع الأوردة، و تنقل الشرايين الدم من قلبك إلى باقي أنسجتك، وتعيد الأوردة الدم من باقي الجسم إلى قلبك ، بحيث يمكن إعادة تدوير الدم لإعادة الدم إلى قلبك ، يجب أن تعمل الأوردة في ساقيك ضد الجاذبية.

تعمل انقباضات العضلات في أسفل ساقيك كمضخات وتساعد جدران الأوردة المرنة الدم على العودة إلى قلبك، وتنفتح الصمامات الدقيقة في عروقك بينما يتدفق الدم باتجاه قلبك ثم تغلق لمنع الدم من التدفق للخلف، إذا كانت هذه الصمامات ضعيفة أو تالفة ، يمكن أن يتدفق الدم للخلف ويتجمع في الوريد ، مما يتسبب في تمدد الأوردة أو التواءها.

وهناك عوامل تزيد من خطر الاصابة بالدوالى وهى:

-السن:

يزداد خطر الإصابة بالدوالي مع تقدم العمر، حيث تتسبب الشيخوخة في تآكل الصمامات الموجودة في الأوردة والتي تساعد في تنظيم تدفق الدم، و في النهاية يتسبب هذا التآكل في أن تسمح الصمامات لبعض الدم بالتدفق مرة أخرى إلى عروقك حيث يتجمع بدلاً من التدفق إلى قلبك.

-الجنس:



النساء أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة، و قد تكون التغيرات الهرمونية قبل الدورة الشهرية أو أثناء الحمل أو انقطاع الطمث عاملاً لأن الهرمونات الأنثوية تميل إلى إرخاء جدران الوريد، قد تزيد العلاجات الهرمونية مثل حبوب منع الحمل من خطر إصابتك بدوالي الأوردة.

-الحمل:



يزداد حجم الدم في جسمك أثناء الحمل، و يدعم هذا التغيير نمو الجنين ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى آثار جانبية مؤسفة ، تضخم الأوردة في ساقيك، قد تلعب التغيرات الهرمونية أثناء الحمل دورًا أيضًا.

- تاريخ العائلة:



إذا كان أفراد الأسرة الآخرون مصابين بالدوالي ، فهناك فرصة أكبر لإصابتك بالدوالي أيضًا.

- السمنة :

تؤدي زيادة الوزن إلى زيادة الضغط على الأوردة.

-الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة:



لا يتدفق دمك جيدًا إذا كنت في نفس الوضع لفترات طويلة.