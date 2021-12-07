هل تعانى من النحافة الزائدة؟ اعرف أكثر الطرق أمانًا لزيادة الوزن بشكل صحي

كتبت إيناس البنا

يشكل فقدان الوزن أولوية بالنسبة لمعظم الناس - سواء من أجل الحفاظ على اللياقة البدنية أو مرضى السكري أو مرضى القلب أو البدناء وما إلى ذلك، ومع ذلك، على عكس هؤلاء لا يزال هناك بعض الأشخاص يعانون من انخفاض مؤشر كتلة الجسم (BMI) ويعانون من نقص الوزن، ويحاولون إيجاد طرق لزيادة الوزن بطريقة أكثر أمانًا وصحة.

وفقا لتقرير موقع تايمز نيوز ناو " timesnownews"، هناك طرق لزيادة الوزن دون المساس بصحتك أو الاضطرار إلى السير في طريق السمنة وهى:

التزم بالكربوهيدرات البسيطة:



بالنسبة لأي شخص يحاول إنقاص الوزن، فإن الكربوهيدرات البسيطة مثل البطاطس مدرجة في القائمة غير الموصى بها، ومع ذلك ، بالنسبة لأولئك الذين يحاولون زيادة الوزن بشكل صحي ، فإن الاستمتاع ببضع حبات من البطاطس المهروسة أو الفواكه أو حتى الحليب يمكن أن يساعد في اكتساب بعض الوزن مع لمسة إضافية من التغذية، يمكن للمرء أيضًا أن يختار الأطعمة النشوية والحبوب الكاملة لأنها غنية بالسعرات الحرارية.

أضف الدهون الصحية إلى كل وجبة:



الدهون الصحية الموجودة في زيت الزيتون والسمن والبذور والمكسرات وزبدة الجوز بعيدة كل البعد عن كونها غير صحية ويمكن أن تكون مفيدة لمجموعة الأشخاص الذين يعانون من نقص الوزن في زيادة الوزن بأمان، تُعرف هذه الأطعمة ، إلى جانب المساعدة في زيادة الوزن، باسم منظمات الكوليسترول وهي مفيدة لصحة العظام والقلب.

احصل على بعض التمارين الرياضية:



التدريبات لا تقل أهمية عن اكتساب الوزن كما هي لفقدان الوزن، بينما يبدو أن زيادة الوزن مهمة تتعلق بتناول الكثير من الطعام ، إلا أنها تتطلب أيضًا بناء كتلة عضلية خالية من الدهون والتحكم في تراكم الدهون، لاكتساب كتلة العضلات يجب التركيز على تمارين القوة وليس القلب.

لا تترك نفسك لأكثر من أربع ساعات دون تناول الطعام:



لزيادة الوزن بشكل صحي ، من المهم تجنب الجوع لفترة طويلة، يعد تناول وجبات صغيرة وغنية ومتكررة أمر لا بد منه لزيادة الوزن بشكل صحي. عندما يمر جسم الإنسان بالجوع ، فإنه يحرق المصادر الحالية لإنتاج الطاقة وبالتالي يؤدي إلى فقدان الوزن. لذلك ، تجنب الدخول في وضع التجويع لتحقيق أهدافك.