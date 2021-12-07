اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 05:59 م
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محافظ الغربية يناقش سبل التعاون مع الشركة المصرية لتطوير المخلفات الصلبة

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 04:32 م
محافظ الغربية يناقش سبل التعاون مع الشركة المصرية لتطوير المخلفات الصلبة محافظ الغربية يناقش سبل التعاون مع الشركة المصرية لتطوير المخلفات الصلبة
الغربية مصطفى عادل - محمد طارق

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ناقش الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية خلال إجتماع له مع الشركة المصرية لتطوير المخلفات الصلبة مقترح الشركة لتنفيذ مشروعات المعالجة والتخلص من المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظة بطاقة تقديرية 3000 طن في اليوم، وذلك وفقاً لتقديرات الشركة لتراكمات القمامة اليومية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء حسين الجندي سكرتير عام المحافظة ، حيث تطرق الإجتماع للمتطلبات المالية،الفنية والقانونية.

وعرضت الشركة تجاربها في عدد من محافظات الجمهورية وكذلك خارج مصر في بعض الدول العربية.

كما أوضحت أن دور المحافظة سيقتصرعلى الجمع فقط لتتولى الشركة بعد ذلك عمليات المعالجة والتخلص الصحي الآمن للمخلفات دون الحاجة إلى نقل كل المخلفات إلى المدفن الصحي بالسادات.


محافظ الغربية

محافظة الغربية

المخلفات الصلبة

التخلص من المخلفات الصلبة

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