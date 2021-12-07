محافظة قنا تبحث آليات إنشاء محطة تبادلية للقمر الصناعى طيبة

قنا: صابر سعيد

ترأس محمد صلاح، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا،اجتماعًا تنسيقيًا مع ممثلي الشركة الوطنية لخدمات الاتصالات، وذلك فى إطار إنشاء محطة تحكم أرضية خاصة بالحيز التجاري للقمر الصناعي المصري "طيبة1"، حضر الاجتماع ممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، وممثلي مديرية الطرق والنقل والموارد المائية والرى،والكهرباء،والاتصالات، ومندوبين عن هيئة السكة الحديد، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا والتخطيط العمراني بالمحافظة، والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

وأكد السكرتير العام المساعد،فى بيان له،أن القمر الصناعي “طيبة-1″سيعمل على دعم جهود أجهزة الدولة في كافة المجالات، خاصةً جهود التنمية ورقمنة الدولة ومكافحة الجريمة والإرهاب، فضلاً عن تحسين خدمة الإنترنت في المناطق النائية، وللأفراد والشركات، بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز أداء القطاعات الحكومية، كالبترول والطاقة والثروة المعدنية، والتجارة، والتعليم، والصحة.

وأوضح ممثل الشركة الوطنية لخدمات الاتصالات، أن الشركة هي المسئولة عن إقامة البنية الأساسية لشبكات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية وتشغيلها وإدارتها، شاملة مد كابلات ووصلات أرضية وهوائية وإقامة الأعمدة ولأبراج وخدمة الأنشطة الأساسية للاتصالات، بالإضافة لتقديم خدمات اتصالات سلكية ولاسلكية ورقمية داخل المشروعات القومية ذات طبيعة تتعلق بالأمن القومي المصري بما يحقق مصلحة قطاع الاتصالات.