اليوم السابع
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قادرون باختلاف.. الشاب عبد الرحمن عرام: "الرئيس أب لكل المصريين وحقق حلمى".. لايف

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 05:19 م
قادرون باختلاف.. الشاب عبد الرحمن عرام: "الرئيس أب لكل المصريين وحقق حلمى".. لايف الشاب عبد الرحمن عرام
القليوبية إبراهيم سالم

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قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثا مباشرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى، مع الشاب عبد الرحمن عرام، من أصحاب الهمم فى حفل "قادرون باختلاف" النسخة الثالثة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذى حقق له الرئيس أمنيته بأن يصبح إعلاميا وله برنامج تليفزيونى خاص به، وأن تكون أولى المداخلات مع الرئيس بنفسه.

 

وقال الشاب "عبد الرحمن"، خلال حديثه لـ "اليوم السابع"، إن حلمه الأول هو أن يكون مذيعا، والذى كان يراوده منذ طفولته، موضحا أنه على الرغم من الكلمات المؤلمة التى كانت تسمعها والدته من المقربين لها عن حالة ابنها واستحالة أن يكون شخص ناجح كونه من أصحاب الهمم لكنها أصرت أن تكمل طريقها وتعلم طفلها الصغير حتى أصبح الأول على الثانوية العامة، وأول طالب يلتحق بجامعة بنها نظام الدمج.

وأوضح "عبد الرحمن"، أنه بالمرحلة الثالثة بكلية تربية نوعية قسم إعلام بجامعة بنها، مشيرا إلى أن والدته عانت سنوات طويلة حتى وضعته على الطريق الصحيح، وشارك فى العديد من الحفلات أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى وكان سفير التدريب والتشغيل لذوى القدرات الخاصة فى "قادرون باختلاف" فى نسختها الأولى، وكان من الحاورين بقادرون باختلاف فى نسختها الثالثة، ومن أبرز هواياته الشعر وحلم حياته أن يكون مذيع.

وأضاف "عبد الرحمن"، أن خلال حديثه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى فى احتفالية قادرون باختلاف فى نسختها الثالثة كان بمثابة ابن يتحدث إلى والده، قائلا "الرئيس أب لكل المصريين وحقق حلمى وأمنيتى فى لحظة، وخصوصا لما قلت لسيادتة الرئيس نفسى أكون إعلامى وأول مداخلة تكون مع سياردته رد فورا وقالى نعمل المداخلة دلوقتى حالا".

واستطرد، أنه حصل على العديد من كورسات إعلام وإذاعة، كما أن له طريقته الخاصة فى الشعر مميزة، قائلا "أخدت شهادات كتير فى الدراسة والشعر، وحلم من أحلامى أكون مذيع وشاعر، وفى يوم من الأيام هوهب حياتى للوقوف بجانب أصحاب الهمم وأتكلم دايما عنهم فى الشعر والإذاعة.


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