ضبط لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى خلال حملة بالغربية.. صور

الغربية: محمد طارق

كلف الدكتور حاتم كمال مدير مديرية التموين بالغربية لجنة من أطباء التفتيش على اللحوم بالقيام بحملة تفتيشية مفاجئة محال بيع المنتجات ذات الأصل الحيواني غير صالحة للاستهلاك بمراكز ومدن المحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وتعليمات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لمديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات المفاجئة لإحكام الرقابة البيطرية على الأسواق.

وأسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر بإجمالي مضبوطات 185 كجم وبيانها كالتالي “95 كجم شاورما دواجن بدون بيانات سحب عينه، 70 كجم دواجن لغشها وحقنها بالماء وذلك لزيادة وزنها مما يؤثر في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، و8.5 كجم حواوشي بدون بيانات، و3 كجم سجق، و7 كجم لحوم، و1.5 كجم كبدة وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين العرض على النيابة العامة المختصة، وصدور قرارها.

وشدد محافظ الغربية على مواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحلات والمطاعم للتأكد من جودة وسلامة الغذاء المقدم للمواطنين، مشيراً إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها لا تدخر جهداً في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.



جانب من الحملة