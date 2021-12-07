شاى النعناع أفضل مشروب للحصول على بطن مسطحة

كتبت - ميرفت رشاد

المشروب الذي يذيب دهون البطن بمفرده غير موجود بالتأكيد، الطريقة الأكثر أمانًا وفعالية لفقدان دهون البطن هي ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي، وعلى الرغم من عدم وجود مشروب معجزة لإنقاص الوزن ، إلا أن هناك بعض العناصر التي قد تساعد في تحقيق أهدافك الصحية، فإن أحد أفضل المشروبات للمساعدة في عملية الحصول على بطن مسطح هو شاي النعناع الساخن، بحسب ما نشره موقع " eatthis".

شاي النعناع

عندما يتعلق الأمر باختيار مشروب يساعد في جعل المعدة مسطحة ، فإن الخيار الأسهل لك هو تناول شيء منخفض السعرات الحرارية والسكر المضاف ، وهذا هو السبب في أن شاي النعناع يمكن أن يكون خيارًا رائعًا، فهو مشروب خالٍ من السعرات الحرارية وله نكهة حلوة يمكن أن تساعد في تقليل الشهية .

لا يعتبر شاي النعناع خيارًا رائعًا لمشروب خالٍ من السعرات الحرارية فحسب ، بل إنه مليء أيضًا بالعناصر الغذائية التي يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن، للنعناع خصائص مضادة للفيروسات والبكتيريا ومضادة للالتهابات ، ولأنه يعمل كمضاد للالتهابات ، فإنه يمكن أن يساعد في تحسين مشاكل الجهاز الهضمي .

أكدت بعض الأبحاث أن النعناع يمكن أن يعمل بمثابة مرخي للعضلات، يمكن للنعناع أن يهدئ عضلاتك ، وبالتالي يمكن أن يساعد في تمرير الطعام والغازات بسهولة أكبر ، وهذا هو السبب في أن الكثير من أنواع شاي الأعشاب تستخدم النعناع كمكون.

أفضل طريقة لحرق دهون البطن هي العثور على تمرين تحبه وترغب في القيام به بانتظام ، مع العثور على الأطعمة الصحية التي تحب تناولها أيضًا، وإذا كنت تريد مشروبًا لذيذًا لمساعدتك في رحلة إنقاص الوزن ، فإن شاي النعناع يعد خيارًا رائعًا.