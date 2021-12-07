سكرتير محافظة كفر الشيخ يترأس اجتماعا للقيادات التنفيذى.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

عقد اللواء ياسر الحفناوى، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، اجتماعا للقيادات التنفيذية للمحافظة، ورؤساء مدن ووكلاء الوزارات، بحضور إسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ للاستثمار، والدكتور سلام العربى، مشرف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بكفر الشيخ، وأعضاء الصندوق، وإيمان عبد الحميد مدير إدارة شئون المجتمع بمحافظة كفر الشيخ بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وذلك لبدء اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعريف بقانون الكشف عن المخدرات رقم 73 لسنة 2021 والذى سيتم تطبيقه اعتبارا من منتصف ديسمبر الجارى للكشف عن المخدرات بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وفي ضوء القانون سيتم فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة فصلا نهائيا حال ثبوت تعاطيه، ويأتي ذلك ضمن المبادرة التي أطلقها الصندوق "القرار قرارك"، لتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة، برعاية اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، بتنسيق إسلام طه، معاون كفر الشيخ للاستثمار.

وقال اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، أن المديريات الخدمية والمصالح الحكومية ستشهد لجان لتطبيق القانون الخاص بالكشف عن المخدرات بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مؤكداً أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، سيتابع أعمال اللجان، وسيتم تطبيق القانون، بدءا من منتصف شهر ديسمبر الجارى.

وأضاف الدكتور سلام العربي، مشرف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بكفر الشيخ، إن ذلك يأتى فى إطار توجيهات الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن ، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وفي ظل اهتمام كبير من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتم تسهيل مهمة الصندوق خلال الأيام الماضية لتنظيم الحملات التى استهدفت كافة المؤسسات الحكومية.

وتابع العربى، أن اللجان مستمرة منذ عام 2019، فتم إجراء الكشف على 400 ألف موظف، وانخفضت نسبة التعاطي من 8% لـ 1.5%، وستشهد المرحلة المقبلة تطبيق القانون بعد المدة المنقضية ومدتها 6 أشهر، مؤكداً أن الصندوق يتيح الخدمات العلاجية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة مجانا وفى سرية تامة عن طريق الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023"، ويتم توفير كافة الخدمات العلاجية من خلال المراكز التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان دون أي مسائلة قانونية لمن يتقدم طواعية للعلاج‪.



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