سكرتير عام محافظة المنيا يفتتح معرض "تجليات معاصرة" بقصر الثقافة

المنيا -حسن عبد الغفار

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اللواء تامر سعيد، سكرتير عام المحافظة، بافتتاح معرض "تجليات معاصرة"، والمقام بقاعة المعارض بقصر ثقافة المنيا.

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر عبد العزيز، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتورة أمل محمد، عميد كلية التربية الفنية بجامعة المنيا، وخالد إسماعيل، وكيل وزارة الثقافة بالمحافظة، والدكتورة رانيا عليوة، مدير عام قصر الثقافة بالمحافظة.

نقل السكرتير العام، تحيات المحافظ، ودعمه للرسالة السامية التى تقدمها الفنون والمبدعين ، من أجل الارتقاء بالوجدان باعتبار أن القوى الناعمة أحد الوسائل الفاعلة لبناء الإنسان، موضحاً أن الإبداع يلعب دورًا هامًا فى تنمية المجتمع ومواجهة التعصب.

جدير بالذكر أن معرض "تجليات معاصرة" يعد الملتقى الأول لفنانى قسم الأشغال الفنية، والتراث الشعبي، بكلية التربية الفنية بجامعة المنيا، حيث يمتد لمدة أسبوع بقاعة المعارض بقصر ثقافة المنيا.