محافظ المنيا يعلن تركيب 40 ماكينة صراف آلى للبريد المصرى بالقرى

المنيا -حسن عبد الغفار

عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه، الدكتور محمد أبوزيد، الاجتماع الدورى مع نواب البرلمان، لمناقشة أهم القضايا التى تمس حياة المواطنين من أهالى المحافظة، والعمل على إيجاد حلول سريعة للمشكلات، بهدف الاستجابة العاجلة لمطالب المواطنين، والتى يتم من خلالها تعظيم الاستفادة ورفع مستوى الخدمات المقدمة.

جاء ذلك بحضور وكلاء الوزارة، ورؤساء المدن، ومديرى المديريات الخدمية والجهات المعنية، والدكتور أحمد رشاد، مدير إدارة الاتصال السياسى بالمحافظة.

وقال المحافظ،فى بيان له،إنه يجرى تركيب 40 ماكينة صراف آلى (ATM)، للبريد المصرى بقرى المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإتاحة الخدمات المالية كافة، وتحقيق الشمول المالي، والتحول الرقمي، لمختلف فئات المجتمع أينما كانوا، خاصة بالقرى والنجوع.

وخلال اللقا ، وجه المحافظ، الشكر إلى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، لموافقته على نقل إشراف الإدارة لـ 8 قطع أراضى لتكون تحت تصرف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لعمل مشروعات تخدم المواطنين بمراكز "ديرمواس – ملوى – أبوقرقاص – العدوة "، مشيدا فى الوقت ذاته بدعم اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية فى حل أى عوائق قد تواجه المنيا أثناء المبادرة الرئاسية حياة كريمة .

كما ناقش المحافظ، مع نواب البرلمان منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص، كما ناقش خطة المحافظة فى القطاع الصحي.

من جانبهم، عبر النواب خلال اللقاء عن شكرهم وتقديرهم للسيد محافظ المنيا، لتواجده المستمر بين أبناء المحافظة وتواصل جولاته الميدانية، بالإضافة إلى سرعة الاستجابة لكافة الطلبات المقدمة له بشأن المشكلات المتعلقة بالمواطنين، والعمل على سرعة إيجاد حلول وآليات لتلك المشكلات.

واستعرض النواب عددا من المشكلات التى تعانى منها دوائرهم، أمام رؤساء المدن ومديرى المديريات، والتى تم مناقشتها خلال الاجتماع فى ضوء التعاون بين المحافظة ونواب البرلمان، بما يحقق النفع العام ويعود بالصالح على المواطنين .