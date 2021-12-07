سكرتير عام البحر الأحمر يستعرض خطة تطوير الممشى السياحى بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

استعرض اللواء محمد بنداري، السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر، ظهر اليوم، آخر الأعمال التي تم تنفيذها في خطة تطوير الممشي السياحي بمدينة الغردقة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة بحضور المهندس حاتم دياب استشاري المحافظة والقيادات التنفيذية ومسئولي جهاز التعمير.

واستعرض السكرتير العام خلال الاجتماع ما تم من أعمال في خطة تطوير الممشي والتي تتضمن رفع كفاءة الأرضيات والأرصفة وتجديد البلدورات ودهانها، وتحديث أعمال الإنارة والتشجير، وكذلك تطوير دورات المياه والكافيهات ومراكز الخدمة لتظهر بالشكل الجمالي الذي يواكب احدث التصميمات العالمية.

ومن جانبه أكد السكرتير العام علي أهمية التنسيق بين مسئولي الإدارات الهندسية بالقري السياحية والشركة الاستشارية حتي يتم البدء في تطوير وتنسيق الممشي السياحي في اسرع وقت ممكن نظراً لكونه واحداً من أهم المقاصد السياحية بالمدينة التي يرتادها السائحون، وكذلك أهالي البلد، كما يقع به العديد من الفنادق والمنتجعات السياحية وكبرى المحال العالمية.

والجدير بالذكر أن مشروع تطوير الممشي السياحي سيتم بطول 6.5 كم مربع، وسيتم تقسيم العمل به الي قطاعات يتم تنفيذ الأعمال بها علي مرحلتين بواسطة شركة المقاولون العرب، حيث تستهدف المحافظة افتتاح المرحلة الأولي من المشروع في القريب العاجل.