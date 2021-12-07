اليوم السابع
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رياح ما بين خفيفة لمتوسطة واستمرار حركة الملاحة بكفر الشيخ.. لايف وصور

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 11:05 ص
رياح ما بين خفيفة لمتوسطة واستمرار حركة الملاحة بكفر الشيخ.. لايف وصور هبوب رياح ما بين خفيفة لمتوسطة واستمرار حركة الملاحة بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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رصدت عدسة تلفزيون اليوم السابع، اليوم الثلاثاء، هبوب رياح ما بين خفيفة ومتوسطة على قرى ومدن محافظة كفر الشيخ في ظل توقعات بسقوط الأمطار على مدن المحافظة وخاصة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط بطول 118 كيلو بمطوبس والبرلس وبلطيم ومصيف بلطيم والقرى المطلة على البحر المتوسط.

ولم تتأثر حركة الصيد بهبوب الرياح المتوسطة التي هبت على مدن مطوبس وبلطيم والبرلس، وانطلقت مراكب الصيد من ميناء الصيد بالبرلس لمياه البحر المتوسط، وسوف تعود مساء اليوم، حت لا تتعرض للغرق ، نظرا لتوقع هبوب رياح شديدة مساء اليوم.

واستعدت محافظة كفر الشيخ لمواجهة الطقس السيئ  الذي ستتعرض له المحافظة خلال الساعات المقبلة  حسب توقعات هيئة الأرصاد المصرية بسقوط أمطار على محافظات الوجه البحري ومنها محافظة كفر الشيخ، لكونها مطلة على البحر المتوسط وبحيرة البرلس والمطلة على نهر النيل بقرى ومدن دسوق وفوه ومطوبس، لرفع الأمطار التي من المتوقع هطولها خلال الساعات المقبلة، إضافة لمواجهة الرياح الشديدة التي ستتعرض لها المحافظة خلال مساء اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء.

هبوب رياح ما بين خفيفة لمتوسطة واستمرار حركة الملاحة بكفر الشيخ
هبوب رياح ما بين خفيفة لمتوسطة واستمرار حركة الملاحة بكفر الشيخ

 


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