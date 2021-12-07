تقديم خدمات علاجية مجانا لـ350 مواطنا بعيادات العظام بـ"مستشفى طنطا التعليمى"

الغربية مصطفى عادل

أعلن رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود زكى عن استقبال مرضى العظام بالعيادات الخارجية بالمستشفى التعليمى العالمى وتقديم كافة الخدمات العلاجية لهم بالمجان.

وأكد الدكتور محمود ذكى حرص جامعة طنطا وإدارة المستشفيات الجامعية على صحة المرضى والارتقاء بالمنظومة الصحية والعلاجية للتخفيف عن كاهل المرضى وتعظيم الاستفادة من إمكانيات المستشفي وخبرة أساتذة كلية الطب في شتي التخصصات الطبية.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، جاهزية المستشفى التعليمى لتقديم خدمة طبية متميزة للمرضى من أهالي الغربية والمحافظات المجاورة، وأكد عميد كلية الطب توجه الجامعة فى بناء مستشفيات جديدة ودعمها بالأجهزة الطبية الحديثة والتكنولوجيا المتطورة بما يساهم فى تقديم خدمات علاجية متميزة لجميع المرضى .

من جانبه، أوضح الدكتور محمود سليم مدير المستشفى التعليمى العالمى، أن العيادات الخارجية شهدت إقبالا كبيرًا من المرضى، حيث تم توقيع الكشف وتقديم كافة الخدمات العلاجية لأكثر من 350 مريض فى كافة تخصصات العظام، وأضاف د. سليم مشاركة نخبة من أساتذة العظام بكلية الطب بالجامعة فى تخصصات: جراحة عظام الأطفال، جراحة المناظير وإصابات الملاعب ، جراحة المفاصل الصناعية ، جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية ، وجراحة العمود الفقري.

ووجه الشكر والتقدير لكل من ساهم فى اليوم المجانى بعيادات العظام بالمستشفى: الدكتور محمد حسنى، والدكتور على عمران والدكتور محمد رميح، وطاقم التمريض وكل من يعمل جاهدًا لتقديم خدمه طبيه متميزة للمرضى.

كما أجرت اللجنة العليا للقيادات بجامعة طنطا، اليوم، برئاسة الدكتور محمود ذكى، رئيس الجامعة عددًا من المقابلات الشخصية لـ 14 من المتقدمين لشغل مهام إدارية شاغرة بالمراكز والوحدات الرئيسية بالجامعة، وذلك في ضوء ما أعلنته سابقا.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور محمود ذكى، أنه يسعى لضخ دماء جديدة من الكوادر المتميزة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بهدف تطوير المراكز المتقدمين لها دعمًا لقيم النزاهة والشفافية الكاملة، وذلك في إطار هيكلة كافة المراكز والوحدات الخاصة بالجامعة للارتقاء بمستوي الأداء الوظيفى.

وضمت قائمة المقابلات: داليا محمد حامد، ووليد العشرى إبراهيم، وعلياء عبد الفتاح رمضان للمركز الإعلامي، ورحاب أحمد البسيونى، وعمرو محمد حلويش، وإيهاب محمد خيري لمركز الخدمة العامة للمؤتمرات والاحتفالات، وحسنى أحمد دوير لمركز البحوث والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة، وولاء عبد القادر عراقيب، ومحمد عصام سلام لمركز الدراسات الدولية للتعليم عن بعد، ووليد سمير على لمركز اللغات والتعليم المستمر ، وسحر محمود الخضر، وسارة أحمد العكل لمركز رعاية وتنمية الطفولة، وإيناس محمد هاشم لمركز الخدمة العامة بكلية التربية الرياضية، ومحمد إبراهيم فتوح لمركز التجارب والبحوث الزراعية بكلية الزراعة.