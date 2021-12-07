تعرف على تفاصيل اجتماع وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا بمديرى الإدارات

المنيا - حسن عبد الغفار

عقد الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا إجتماعا بمديري إدارات الأوقاف الفرعية ورؤساء الأقسام وبحضور وكيل المديرية الشيخ حسانين عبدالحكم حسانين و مدير الدعوة الدكتور عمر خليفة محمد جمعة.

وينشر اليوم السابع تفاصيل الاجتماع فى 15 معلومة..

1- التأكيد على أهمية المرحلة التى تمر بها البلاد وفى العديد من الإتجاهات والأمور التى تتطلب الحرص الشديد والتعامل بكل قوة وحنكة مع الجميع من أجل إستقرار الأوضاع والحفاظ على الأمن المجتمعى والتعايش السلمى وهذا يتطلب بسط السيطرة الكاملة على المساجد والزوايا وعدم السماح لأحد مهما كان من صعود المنبر إلا بعد إتخاذ كافة الإجراءات المتبعة إدارياً بالتعاون مع الجهات المعنية قبل تمكين أحد من صعود المنبر مع مداومة المتابعة له وحال وجود شخص مهما كان ( إمام وخطيب – خطيب مكافأة – خطيب متطوع – عامل مقيم شعائر – مؤذن ) نلاحظ وجود إنحراف فى سلوكه الدعوى ولو بلفظه أو عبارة ولو غير مقصودة يتم منعه من صعود المنبر وسرعة إخطار المديرية بعد إتخاذ الإدارة التابع لها المخالف كافة الإجراءات الإدارية والقانونية تجاه المخالف للتعليمات وحال السكوت على المخالف أو التأخير فى إخطار المديرية أو التكاسل فى إتخاذ الإجراء القانونى من الإدارة يُعتبر مدير الإدارة ومفتش المنطقة مسئولين مسئولية كاملة أمام كافة الجهات ويستحقان العقوبة التى قد تصل إلى حد الوقف عن العمل أو إنهاء الخدمة حسبما ترى السلطة المختصة لجميع المساجد وخاصة المساجد النائية والتأكيد على عمل قوافل دعوية بالقرى المستهدفة يوم الجمعة من كل أسبوع لحين السماح بالدروس والقوافل.

2- توزيع الأئمة والخطباء والعمالة على المساجد حسب أهميتها وحساسيتها وما تتطلبه من إهتمام وتواجد مع مراعاة الكثافة السكنية وأهمية المسجد وعدم السماح بفتح أيه مسجد أو زاوية لم يتوافر لها إمام وخطيب أو خطيب مكافأة يلتزم بكافة التعليمات مع إتخاذ كافة الإجراءات حسب حساسية المكان وأهميته ويتحمل مدير الإدارة ومفتش الإدارة المسئولية عند مخالفة التعليمات أو السماح لأحد بصعود المنبر غير ملتزم بالتعليمات.

3- المرور المكثف على المساجد الواقعة بالأماكن المتطرفة أو النائية حتى لو لم تكن تُقام بها شعائر الصلاة خشية سيطرة أحد من الجمهور عليها أو العبث بها أو استغلالها لغير ما أعدت له مما يهدد السلامة والأمن المجتمعى مع اتخاذ كافة الإجراءات عند ملاحظة شئ قد يُخالف التعليمات أو يهدد المجتمع و استقراره والمسئولية تقع كاملة على مدير الإدارة ومفتش المنطقة وعضو المتابعة المكلف بالإدارة التى تقع بها المخالفة لما يمثله هذا الفعل من زعزعة استقرار الأمن وإظهار الأوقاف بمظهر لا يليق .

4- الهيكل الوظيفى الجديد وما يتطلبه من تعديل فى بعض المسميات مثل ( رؤساء الأقسام) حيث تعديل المسمى من رئيس قسم حسب حاجة الإدارة وحال الرغبة فى تكليف رئيس القسم بعد تعديل المسمى إلى مفتش بالإدارة يتم عمل مذكرة من الإدارة برغبتها فى ذلك حتى يمكن إخطار الوزارة خلال أسبوع من تاريخه وكذا فى حال الرغبة فى تصعيد رئيس القسم بعد تعديل المسمى إلى مدير إدارة إشرافية يتم عمل مذكرة من الإدارة بذات الخصوص فى خلال نفس المدة حتى يمكن إخطار الوزارة .

5- المسئولية الاعتبارية عن مقر العمل وهى تعنى أن مدير الإدارة وأمن الإدارة مسئولين مسئولية كاملة حال دخول أحد من الموظفين أو المواطنين إلى مقر العمل دون ارتداء الكمامة ومعه ما يفيد تناوله التطعيم ضد فيروس كورونا وكذا مسئولية مدير الادارة ومفتش المنطقة وامام المسجد والعاملين بالمسجد حال عدم الالتزام بالتعليمات واصطحاب المصلى لمصلاه الشخصي وارتداء الكمامة مع التباعد وفق التعليمات وحال ضبط ايه مخالفة وعدم تنفيذ الاجراءات جميع القياديين بالإدارة مسئولين مسئولية كاملة وعلي جهاز الدعوة بالمديرية ومدير الدعوة ومعاونوه بمختلف مسمياتهم متابعه تنفيذ كافة ما جاء بالاجتماع من تعليمات ويتحملون المسئولية كامله امام الجهات المختصة حال عدم الالتزام بالتعليمات او عدم اتخاذ الاجراءات مع عمل حملات مكثفة للمرور علي المساجد ايام الاسبوع وخاصة يوم الجمعه مع عمل تقرير بالمرور يعرض كل اسبوع وحال عدم تواجدنا يُعرض على وكيل المديرية مع ترأسه لهذه الحملات وقوافل التوعية بخطب الجمعة .

6- التأكيد على ان جميع المساجد والزوايا تخضع لتبعيه الاوقاف واصبح لا يوجد مسمي مسجد اهلي او زاويه اهليه فجميع المساجد بحكم القانون والقرارات تخضع للأوقاف ولذا فان على الإدارة اتخاذ ما يلزم تجاه جميع المساجد والزوايا وكذلك ما يتعلق بالقائمين والمختصين بها وفق الهيكل الوظيفي الجديد ويتحمل الجميع المسئولية وعلى مدير الدعوة ووكيل المديرية مراعاة تنفيذ ذلك على ارض الواقع وعند توجيه المكاتبات والمتابعة للتنفيذ وفق اللوائح والقوانين والمحافظة على جميع منابر المساجد والزوايا .

7- تكليف الفنيين بالإدارة بالمرور على المساجد وملحقاتها و اتخاذ كافه الاجراءات واعتبار الجميع مسئول مسئوليه كامله عن وقوع اي خلل او اضرار بالمساجد او الزوايا كلاً فيما ما يخصه وعرض تقرير بالمرور اسبوعياً على مدير الإدارة شخصيا مع افاده الإدارة للمديرية بتمام المرور و اتخاذ كافه الاجراءات ادارياً وقانونياً ويتحمل الجميع المسئولية.

8- التأكيد على تحري الدقة في المستحقات المالية دون زياده او نقص ويتحمل الجميع المسئولية بداية من منشأ استمارة الصرف حتى معتمد دفعها حفاظا على المال العام مع المراجعة الدائمة لما يتم صرفه واسترداد ما يتم صرفه دون وجه حق على وجه السرعة قبل الإحالة للشؤون القانونية تمهيداً للإحالة الى النيابة .

9- التأكيد على تنفيذ الجزاءات التي تقع على الموظفين فور ورودها للإدارة و تحري الدقة في التنفيذ و متابعه تنفيذ الجزاء وفق اللوائح والقوانين مع التأكيد على ان عدم تنفيذ الجزاءات او التأخير في التنفيذ يعد مساعده في الاستيلاء على المال العام واهداره دون وجه حق مع اتخاذ كافه الاجراءات حال وجود تقصير او تأخير في التنفيذ.

10- غير مقبول نهائيا المجاملات في العمل او على حسابه او التستر على مهمل او صاحب سمعه غير طيبه بين الناس مع التأكيد على انه حال التستر على احد العناصر صاحب سمعه سيئة او غير طيبه يعد مشاركه له ويتحمل الجميع المسئولية حال وجود مخالفه للتعليمات.

11- سرعه انهاء اجراءات استلام الملحقات التابعة للهيئة وفق اللوائح والقوانين والمنشورات المنظمة لهذا الشكل وعلى مسئول الأملاك و وكيل المديرية و امين اللجنة الفرعية سرعه مخاطبة منطقة هيئه الاوقاف بسرعه انهاء الاجراءات تسليم الملحقات واخطار الوكيل الدائم بالنتيجة بما تم استلامه من ملحقات وما لم يتم والموقف المالي لكل ملحق وما يتعلق به .

12- وفق الهيكل التنظيمي المقترح الجديد يتبع فضيله مدير الدعوة الادارات ( شئون الدعوة - البر والاوقاف - المراكز الثقافية ) وتراعى المكاتبات والمخاطبات وفق الهيكل التنظيمي والمسميات المذكورة بمحضر الاجتماع مع ما تم إيضاحه شفاهه بالجلسات المتتابعة قبل انعقاد الاجتماع وبعده للصالح العام علما بانه سيتم جمع ادارات ( الهندسة و الشئون المالية والشئون الإدارية ) يترأسها مدير واحد تحت مسمى مدير الشئون المالية والإدارية والهندسية.

13- التأكيد على عدم السماح بدخول أحد للمركز الثقافى أو مركز تحفيظ القرآن الكريم إلا بالكمامة مع حمله ما يفيد تناوله تطعيم لقاح كورونا .

14- الالتزام بتنفيذ تعليمات الوزارة بشأن صلاة الجنازة فى المساجد الكبرى والمساجد التى تقام بها صلاة الجمعة وفق ما تم نشره على موقع الوزارة مع الالتزام بكافة التعليمات وإتباع كافة الإجراءات الاحترازية .

15- عدم وضع أو السماح بوضع أيه صناديق أو وسائل لجمع أيه تبرعات بالمساجد والزوايا وما يتبعها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حال وجود مخالفة لهذه التعليمات والجميع مسئول مسئولية كاملة حال وجود مخالفة وعلى جهاز المتابعة ومسئول المساجد والسيد مدير الدعوة وجهاز الدعوة بالمديرية التأكيد على الالتزام والتأكد من مدى الالتزام بالتعليمات من عدمه ويتحمل الجميع المسئولية كاملة أمام كافة الجهات عند المخالفة.