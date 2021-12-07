اليوم السابع
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تحرير 16 محضرا متنوعا فى حملة لجهاز حماية المستهلك بسمالوط بالمنيا

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 10:21 ص
تحرير 16 محضرا متنوعا فى حملة لجهاز حماية المستهلك بسمالوط بالمنيا حملة - أرشيفية
المنيا -حسن عبد الغفار

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نظم جهاز حماية المستهلك حملة مكبرة على الأسواق بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا، بالتنسيق مع الوحدة المحلية، وذلك لضبط الأسواق ومنع الغش التجارى.

أسفرت الحملة عن تحرير 16 محضرا متنوعا عبارة عن 10 محاضر شهادة صحية واشتراطات صحية، وإعدام 30 كيلو أغذية مختلفة و20 لتر عصير وإغلاق إدارة لـ4 منشأة بدون ترخيص وقد تحرر عن الوقائع المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابه لمباشرة التحقيق .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، وأحمد راشد مهدى رئيس مركز ومدينة سمالوط لضبط الأسواق، وقد تم تشكيل لجنة للمرور على المحلات والأسواق والتى أسفرت عن تحرير تلك المحاضر للمخالفين .

فيما قال اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، إن جميع الاجهزة التنفيذية لن تتهاون فى التصدى لأى حالات تعدى على أراضى املاك الدولة، ولكل من تسول له نفسه بعدم احترام القانون، مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة ومحاسبة المخالفين .

وشدد رئيس المدينة على مسئول الأملاك ورؤساء القرى المعنيين بضرورة المرور المستمر للمحافظة على أراضي أملاك الدولة وفرض هيبة القانون، ومحاسبة المخالفين .


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