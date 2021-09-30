اليوم السابع
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ضبط عصائر وحلوى غير مطابقة للمواصفات ومصادرة 20 شيشة بأسيوط

الخميس، 30 سبتمبر 2021 02:55 م
ضبط عصائر وحلوى غير مطابقة للمواصفات ومصادرة 20 شيشة بأسيوط المضبوطات
أسيوط هيثم البدرى

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أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على المقاهى والكافتيريات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

ولفت إلى ضرورة تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التى أعلنت عنها واتخذتها الدولة فى هذا الشأن، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وغير الملتزمين بالتعليمات والقرارات الصادرة فى هذا الشأن، مشيراً إلى التعاون والتنسيق بين كافة الجهات والمديريات لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا المستجد. 

وأوضح محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البدارى بأسيوط أنه تم ضبط كميات كبيرة من العصائر والحلوى والبسكويت غير مطابقة للمواصفات بلغ عددها حوالى 6900 عبوة خلال حملة مكبرة بالتنسيق مع إدارة التموين برئاسة عصمت تركى مدير إدارة التموين بالبدارى، حيث تم تحرير محاضر بالغش التجارى وتحريز المضبوطات، مضيفاً إنه تم شن حملة تفتيشية مفاجئة على المقاهى والكافيتريات وبمشاركة قسمى الاشغالات والرخص استهدفت محلات وكافيتريات حيث تم ضبط ومصادرة 20 شيشة وتحرير محاضر ضد المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالها لمخالفتها تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد تنفيذاَ لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

ضبط عصائر وحلوى غير مطابقة للمواصفات ومصادرة شيش خلال حملة بالبداري (8)
 
عصائر وحلوى غير مطابقة للمواصفات
 

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أسيوط

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