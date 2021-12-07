الجريدة الرسمية تنشر قرار قيد مؤسسة أحفاد نور الدين للتنمية والتدريب بالقاهرة

كتبت - مرام محمد



نشرت الجريدة الرسمية في عددها 274، قرار مديرية التضامن الاجتماعي بشأن قرار قيد مؤسسة أحفاد نور الدين للتنمية والتدريب بـ3 شارع برسوم الحبشي، قسم الساحل بالقاهرة.



ونص القرار على أنه وبعد الاطلاع على القانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية القاهرة، تقرر قيد مؤسسة أحفاد نور الدين للتنمية والتدريب التابعة لإدارة الساحل.



ويعد ميدان عمل المؤسسة تقديم المساعدات الاجتماعية، والخدمات الثقافية والعلمية والدينية، والتنمية الاقتصادية، والأنشطة الصحية، ورعاية الفئات الخاصة والمعاقين.



والنطاق الجغرافي لعمل المؤسسة على مستوى جمهورية مصر العربية، وتدار بواسطة مجلس أمناء مكون من 9 أمناء، والسنة المالية تبدأ من أول يوليو وتنتهي في 30 يونيو من العام التالي، وحل المؤسسة وأيلولة الأموال إلى صندوق دعم المشروعات للجمعيات والمؤسسات الأهلية، طبقا لما ورد بلائحة النظام الأساسي.





قرار قيد مؤسسة أحفاد نور الدين للتنمية والتدريب بالقاهرة



