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إصابة تلميذ بعد انهيار جدار مدرسة فى كوم أمبو بأسوان

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 03:48 م
إصابة تلميذ بعد انهيار جدار مدرسة فى كوم أمبو بأسوان تلاميذ مدرسة - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح

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استقبلت مستشفى أسوان الجامعى، اليوم،الثلاثاء، تلميذا بعد إصابته نتيجة سقوط حائط علية داخل مدرسة بكوم أمبو.

كان مأمور مركز شرطة كوم أمبو العميد محمد هلال تلقي إخطارا من مستشفي كوم أمبو ، يفيد بوصول التلميذ " ح ، ا، ع " ٩ سنوات بالمرحلة الثالثة ابتدائي من مدرسة  للغات به إصابات وعلي الفور تم تحويلة للمستشفي الجامعى.

وتبين من التحريات أن التلميذ أثناء اللهو داخل المدرسة وقع فوقه حائط مما أدى لإصابته، وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.

وفى سياق آخر، لقى عامل مصرعة بعد سقوط من اعلي مستشفي كوم أمبو تحت الإنشاء، وكان إخطار وصل الي مأمور مركز شرطة كوم أمبو العميد محمد هلال ، يفيد  بمصرع عامل يدعي " علي ، م" 16 سنة بعد سقوط من فوق مبني المستشفي تحت الإنشاء.

 


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