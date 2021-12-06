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محافظ بورسعيد يلتقى وفد جمعية خريجي الإعلام ضمن الاحتفال بالعيد القومى للمدينة

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 10:24 ص
محافظ بورسعيد يلتقى وفد جمعية خريجي الإعلام ضمن الاحتفال بالعيد القومى للمدينة محافظ بورسعيد يلتقى وفد جمعية خريجي الإعلام
بورسعيد - محمد عزام

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التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وفد جمعية خريجى الإعلام الذى ضم مجموعة من الصحفيين والإعلاميين فى الإذاعة والتليفزيون والمشتغلين بالعلاقات العامة، فى إطار زيارتهم التى تواكب الاحتفال بالعيد القومى لبورسعيد الباسلة.

تناول محافظ بورسعيد الإنجازات التى تحققت فى السنوات الأخيرة مدعمة بعرض فيلم تسجيلى عن الواقع الجديد لبورسعيد والمستقبل الزاهر الذى ينتظر أبناءها، ومن بين المشروعات إتمام مشروع قناة السويس الجديدة والعمل فى مشروعات شرق التفريعة، ومواجهة العشوائيات وبناء آلاف الوحدات السكنية لتوفير حياة كريمة وعشرات المصانع لتشغيل الشباب وتطبيق مشروع التأمين الصحي، وزيادة إنتاج حقل ظهر للغاز الطبيعى قبالة شواطئ بورسعيد، وتطوير الميادين والحدائق والشواطئ لجذب الحركة السياحية.

وأشار المحافظ إلى مشاركته فى معرض اكسبو دبى مؤخرا لتسويق وعرض المشروعات الاستثمارية الجديدة فى بورسعيد، وأشاد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى ومتابعته وتشجيعه لمشروعات التنمية فى بورسعيد، حيث ضم الوفد عددا من كبار الإعلاميين من بينهم الكاتب الصحفى جلاء جاب الله، والمستشار الإعلامى عبد العظيم صدقي، والدكتورة لمياء محمود رئيس شبكة صوت العرب، ومنال هيكل رئيس شبكة المحليات، والخبير السياحى مجدى سليم، والعزب الطيب وطلعت اسماعيل ونجوى طنطاوى وسناء كراس وعبدالجواد ابوكب وعمرو حسين ومحمد هيبه ومحمد السايس ودينا ريان وتهانى القيعي، والدكتور مجد أبو عيش وطارق عجمى وغاده الفقى ونميره عبد المنعم.

من جانبه صرح الدكتور حسن عماد مكاوى رئيس جمعية خريجى الاعلام بانه خلال الفترة المقبلة سيتم تنشيط التعاون مع عدد من المحافظات وأقسام وكليات الإعلام بالجامعات المصرية لعقد ندوات ثقافية ودورات تدريبية للارتقاء بمهارات الخريجين.


محافظ بورسعيد يلتقى بوفد جمعية خريجي الإعلام (1)
محافظ بورسعيد يلتقى بوفد جمعية خريجي الإعلام

 

محافظ بورسعيد يلتقى بوفد جمعية خريجي الإعلام (2)
محافظ بورسعيد يلتقى بوفد جمعية خريجي الإعلام

 

محافظ بورسعيد يلتقى بوفد جمعية خريجي الإعلام (3)
محافظ بورسعيد يلتقى بوفد جمعية خريجي الإعلام 

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