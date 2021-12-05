محافظ بورسعيد: تكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة الشوارع بجميع أحياء المحافظة

بورسعيد - محمد عزام

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم، عن استمرار تكثيف أعمال وحملات النظافة ورفع كفاءة الشوارع بجميع أحياء المحافظة للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي يما يليق مع أعمال التنمية ببورسعيد.

وفى حى الضواحي تواصلت أعمال رفع وازالة تجمعات القمامة والمخلفات بامتداد شارع عبد الرحمن شكرى على امتداد جانبى الشارع والجزيرة الوسطي له مرورا بواجهه مناطق الأمل ونفيسه الجديده والرحاب وفاطمة الزهراء، كما تم رفع تجمعات القمامة والمخلفات وكنس الرمال والأتربة من شوارع منطقة فاطمة الزهراء، وحول محيط العمارات وداخل المناور التابعة لها وخلف الميناء البرى الجديد، يأتى ذلك في إطار جهود الحى المستمرة لرفع كفاءة ومستوى النظافة بمختلف مناطق وقطاعات الحى.

وداخل حى الزهور تواصلت أعمال كنس ورفع مخالفات القمامة من شوارع الحى حيث قام العمال والمعدات التابعة لإدارة تحسين البيئه برفع وإزالة تجمعات وكنس الشوارع الحىالمختلفة، لرفع كفاءة مستوى النظافة العامة بمختلف مناطق وقطاعات الحي.

وواصلت الأجهزة التنفيذية بحي العرب تكثيف الاعمال اليوميه لرفع المخلفات بنطاق الحى والاهتمام بتحسين وتكثيف الأعمال الخاصة بمنظومة النظافة والاهتمام بكافة الخدمات ذات الصله بالمواطن وقام الحي بأعمال كنس ، وتجريف رفع الرمال والمخلفات مرورا بالشوارع العمومية والجانبية - شارع عبد السلام عارف - إبراهيم سالم وعباس - اوجينا - عبادي، الثلاثينى - محيط الكنائس - المدارس.

وتواصلت متابعة أعمال النظافة والكنس ورفع القمامة والمخلفات بمنطقة الحرية وبمنطقة شمال الحرية وبمنطقة اللنش بنطاق حى المناخ ، وتم رفع تجمعات القمامة والمخلفات، وتم تفريغ ورفع القمامة والمخلفات من الصناديق المخصصة لجمع القمامة. وجارى إستكمال أعمال النظافة ورفع المخلفات بكافة المناطق بنطاق الحى

وقام حى الجنوب بتكثيف أعمال النظافة من خلال المعدات من سيارات ولودر لرفع مستوي التنظيف والتجميل بالحي الاماراتي، وتمت أعمال كنس الشوارع الفرعية والأساسية وتم رفع تراكمات الرمال من الشوارع و جانبي الارصفة كما تم رفع المخلفات وتفريغ صناديق القمامة وتنظيف أحواض الزرع و تمهيدها ورفع المخلفات منها.

وداخل مدينة بورفؤاد، قامت الأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات لمنع أي مخالف من إلقاء مخلفات البناء مع العلم أنه سيتعرض للمسائلة القانونية، وتأتي تلك الأعمال في إطار جهود مجلس المدينة للإرتقاء بمستوى النظافة بكافة أنحاء مدينة بورفؤاد.



تكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة الشوارع بجميع أحياء بورسعيد (1)



تكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة الشوارع بجميع أحياء بورسعيد (2)



تكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة الشوارع بجميع أحياء بورسعيد (3)