محافظ المنيا يتابع إنشاء مستشفى بنى مزار المركزى ورصف طريق بنى صامت-الشيخ فضل

المنيا - حسن عبد الغفار

أجرى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، جولة تفقدية لمتابعة عدد من الخدمات العامة بمركز بني مزار وخاصة بقطاعي الصحة ورصف الطرق، بحضور إسماعيل الفحام رئيس مدينة بني مزار والدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة، المهندس محمود رجب مدير مديرية الطرق ومحمد بكر مدير وحدة الرصف والإنشاءات بالمحافظة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والجهات المعنية.

وتفقد المحافظ، الأعمال الإنشائية لمستشفى بني مزار المركزي، بإجمالي تكلفة 275 مليون جنيه تقريبا، حيث اطلع المحافظ على المخطط العام للمستشفى والجدول الزمني لنهو المشروع، وتضم المستشفى 5 طوابق ووحدة لقسطرة القلب ومركز لتدعيم البلازما، وتأتي ضمن جهود المحافظة لرفع كفاءة منظومة القطاع الصحي وتقديم خدمات طبية وعلاجية ذات كفاءة عالية.

كما شملت جولة المحافظ، متابعة أعمال تطوير مستشفى حميات وصدر بني مزار، ضمن أعمال المرحلة الثانية لرفع كفاءة وتطوير مستشفيات الحميات والصدر بالمحافظة، حيث استعرض المحافظ أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارى تنفيذها بالمستشفى، وتفقد عددا من الأقسام بالمستشفى، وتابع الجاهزية وحسن الاستعداد لمواجهة فيروس كورونا، كما تفقد قسم الغسيل الكلوي بالمستشفى واطمئن على جودة الخدمات المقدمة للمرضي، حيث أشاد عدد من المرضى بالخدمة الصحية المقدمة ، موجهين التحية والتقدير لفريق العمل من الأطباء والتمريض.

كما تابع المحافظ خلال جولته سير العمل بمركز تلقي اللقاح بمستشفى الصدر، حيث ناشد المحافظ جميع المواطنين بضرورة الالتزام بتلقي اللقاح حفاظا على سلامتهم وصحتهم.

وخلال جولته بمركز بني مزار، تابع محافظ المنيا أعمال رصف عدد من الطرق بالمدينة، حيث تفقد المحافظ أعمال رصف طريق بني صامت-الشيخ فضل بمركز بني مزار وبطول 10 كم بتكلفة 21 مليون جنيه، ورصف طريق شارع الحرية وتقاطعاته من كوبري هيلتون حتى مطحن بني مزار بتكلفة 13 مليون جنيه وتنفذه وحدة الرصف بالمحافظة، ووجه رئيس المدينة برفع وإزالة كافة الإشغالات من الشوارع والميادين.