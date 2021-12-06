محافظ المنيا يتابع حالة مصابى حادث انقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوى الشرقى

المنيا -حسن عبد الغفار

تابع اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، مساء اليوم، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، حالة المصابين فى حادث انقلاب اتوبيس، بالطريق الصحراوى الشرقى، أمام قرية الشيخ فضل ببنى مزار، حيث تم نقل المصابين لمستشفى سمالوط النموذجى، وأسفر الحادث عن إصابة 25 شخصا بإصابات بسيطة وجميع الحالات مستقرة.



رافق المحافظ، الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، والدكتور شريف مدحت مدير هيئة الإسعاف، واحمد رشاد رئيس مركز ومدينة سمالوط، واطمأن المحافظ، على استقرار حالة المصابين، كما تابع تلقيهم العناية الطبية اللازمة وتحسن حالاتهم الصحية.



كما كلف المحافظ، وكيل وزارة الصحة بتوفير الخدمات الطبية والرعاية اللازمة طوال إقامتهم بالمستشفى لاستكمال العلاج حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى، معربًا عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، كما وجه المحافظ الشكر لكافة الأطقم الطبية، والتمريض، ورجال هيئة الإسعاف لما يبذلوه من جهد وتقديم الخدمات الطبية للمرضى، مؤكدًا حرص الدولة على توحيد الجهود لرفع كفاءة منظومة القطاع الصحى وتقديم خدمات طبية ذات كفاءة عالية للمرضى.







جانب من الجولة



جانب من الزيارة



محافظ المنيا يتابع حالة المصابين في حادث انقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي الشرقي بمركز بنى مزار