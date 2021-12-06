لو عامل نظام كيتو الغذائي.. تجنب هذه الأخطاء لضمان نتائج صحية

كتبت إيناس البنا

من بين الأنظمة الغذائية المتنوعة المتاحة لإنقاص الوزن، يعد نظام الكيتو من أكثر الأنظمة الغذائية شيوعًا، يتكون هذا النظام الغذائي من الأطعمة الغنية بالدهون وقليلة الكربوهيدرات.

نظام كيتو الغذائي وأخطاء يجب تجنبها

فيما يلي بعض الأخطاء التي يجب تجنبها عند اتباع نظام كيتو الغذائي وفقًا لتقرير موقع " timesnownews":

تجنب شرب الماء

بغض النظر عن النظام الغذائي، يجب أن يكون الحفاظ على رطوبة الجسم أولوية، في حين أنه من الضروري تجنب السوائل مثل المشروبات الغازية والسكر ومشروبات الطاقة وما إلى ذلك التي تعتبر مصدرًا للسكر الزائد ، يجب على المرء ألا يتنازل عن متطلبات الترطيب في الجسم.

عدم الراحة بشكل جيد

أظهرت الدراسات أن الإجهاد يمكن أن يسبب زيادة الوزن، ويمكن أن يؤدي عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم إلى زيادة مستويات الكورتيزول، المعروف أيضًا باسم هرمون التوتر، وبالتالي زيادة التوتر والقلق والإرهاق وأنواع أخرى من الضيق البدني والعقلي.

الوقوع في فخ "وجبة كيتو الخفيفة"

نعم، السوق مليء بمجموعة متنوعة من الوجبات الخفيفة الصديقة لحمية الكيتو والتي يُزعم أنها مخصصة لتلبية احتياجات الأشخاص الذين يتبعون نظام كيتو الغذائي، من المهم توخي الحذر عند الاختيار من بين الوجبات الخفيفة المصنعة تجاريًا لأن الاختيار المتهور يمكن أن يؤدي إلى الاستهلاك المفرط للسكر والملح والدهون.

عدم الحفاظ على التوازن فى الوجبات

يعتبر نظام كيتو الغذائي نظامًا غذائيًا مقيدًا يتطلب تغييرات جذرية في النظام الغذائي، وهذا يمكن أن يزيد من خطر الوقوع في عادة الإقصاء القسري للعديد من الأطعمة ما قد يؤدي إلى نقص بعض المغذيات الدقيقة في الجسم، لذلك يجب التأكد من تزويد الجسم بالعناصر الغذائية المطلوبة مثل الدهون والبروتينات والصوديوم وغيرها.