عززّ مناعتك فى فصل الشتاء بتناول مكملات الزنك وفيتامين D وC

كتبت مروة هريدى

يمكن أن تساعد الفيتامينات والمكملات الغذائية في تعزيز الصحة خاصة خلال فصل الشتاء، من أجل الوقاية من العدوى والأمراض الموسمية مثل الأنفلونزا ونزلات البرد، ويوصى خبراء التغذية بتناول 3 أنواع من الفيتامينات فى شكل مكملات غذائية فى أشهر البرد، وفقًا لتقرير موقع "إكسبريس".

يقول خبراء التغذية إنه من المهم تناول 3 فيتامينات أساسية لتعزيز المناعة خلال أشهر الشتاء، وهم فيتامين "د" والزنك وفيتامين سي.

فيتامين "د"، هو عنصر غذائي طبيعي مشتق من أشعة الشمس، لذلك، خلال أشهر الشتاء عندما يقل ضوء الشمس، من الأفضل الحصول على هذا الفيتامين فى صورة مكملات لتفادى النقص، حيث يوصى خبراء التغذية بتناول مكمل فيتامين (د) في فصل الشتاء لمن لديهم بشرة شاحبة، أما الأشخاص ذوى بالبشرة الداكنة، يُنصح بتناول فيتامين (د) على مدار السنة.

ويوجد فيتامين (د) في مصادر غذائية قليلة جدًا، مثل الأسماك الدهنية واللحوم والجبن وصفار البيض، كما أكد خبراء الصحة على أهمية فيتامين (د) في الشتاء لما له من فوائد للجهاز المناعي، والشيء المثير للاهتمام حقًا هو أنه يمكن أن يقلل بالفعل من شدة التهابات الجهاز التنفسي العلوي، لذلك فإن الأشخاص الذين يعانون من نقص هذا الفيتامين يكونوا أكثر عرضة لنزلات البرد والعدوى الفيروسية.

أما الزنك، فهو مهم في فصل الشتاء لأنه يساعد في تقصير مدة نزلات البرد عند الإصابة بها، ويساعد فيتامين سى أيضًا في منع نزلات البرد، كما أنه يساعد في إصلاح أنسجة الجسم.



الفيتامينات الاساسية التى يحتاجها الجسم



الفيتامينات