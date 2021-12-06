توفوا بالزى المدرسى.. تشييع جثامين 3 أطفال أشقاء فى حادث انهيار منزل بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

شّيع المئات من أهالي مركز إهناسيا بمحافظة بني سويف، منذ قليل، جثامين 3 أطفال أشقاء لقو مصرعهم، صباح اليوم، إثر انهيار منزل أسرتهم، الكائن بعزبة أسعد الوحش التابعة لمركز أهناسيا.

وكان العشرات من أهالي مركز إهناسيا تجمعوا أمام مستشفى إهناسيا المركزي، إنتظارًا لإصدار النيابة العامة قرارها بالتصريح بدفن جثامين الاطفال الثلاث، وعقب تغسيل الجثامين بمشرحة المستشفى نقلتهم السيارات إلى مدافن الاسرة.

لقى 3 أطفال أشقاء مصرعهم، وأصيب 9 آخرين فى حادث انهيار منزل مكون من طابقين بالبلوك بعزبة أسعد وحش التابعة لمركز اهناسيا غرب محافظة بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى.

تلقي اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بانهيار منزل مكون من طابقين بالبلوك بعزبة أسعد وحش التابعة لمركز اهناسيا غرب المحافظة.

ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن الجثث ملك بريك مبروك 11 سنة وشقيقتها "عبدالله" 8 سنوات، "وسيف" 12 سنة.

والمصابين وهم أم هاشم هاشم عبد القادر 60 سنة مصابة بجروح وسحجات واشتباه كسر بالساق الأيمن، بريك مبروك صالح 40 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالعمود الفقري، وسامح تامر ابو شهبه عامين، وأحمد وليد إبراهيم 4 شهور، وبريك مبروك صالح 36 سنة، وعبد العليم مبروك صالح 45 سنة، وايمان عثمان حمد 23 سنة، وأحمد جمال عاشور 3 سنوات، وفاطمة بريك صالح 30 سنة، وحسن حمد حسن 47 سنة.

تم نقل الجثث الثلاثة إلى مشرحة مستشفي أهناسيا المركزي تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين غلى قسم الاستقبال لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.



تشيع جثمان 3 اطفال



جنازة اطفال بنى سويف



جنازة الاطفال الثلاثة



جنازة الاطفال