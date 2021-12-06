تعليم البحر الأحمر: حصر المناطق المحرومة من المدارس بحلايب وشلاتين

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن لجنة مشكلة من مؤسسة مصر الخير، ومسئولي مديرية التربية والتعليم اجتمعوا مع اللواء إيهاب راشد رئيس مدينة الشلاتين للعمل ضمن بروتوكول تعاون بين التضامن الاجتماعي ومؤسسة مصر الخير لإنشاء مدارس مجتمعية بالمناطق المحرومة من التعليم، والقيام بأعمال المسح الميداني لمدينتي الشلاتين وحلايب من خلال التنسيق مع رؤساء المدن.

وأكدت المديرية أن شارك في الاجتماع كل من الدكتورة هالة فاروق أحمد وياسين حسام الدين محمد وإسماعيل محمد عبده من مؤسسة مصر الخير، وفايزة أحمد مدير عام التعليم العام بالبحر الأحمر وأشرف فرج الله مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء وحمام خير مدير إدارة الشلاتين التعليمية وصلاح حسن مدير إدارة حلايب التعليمية، عقدت اجتماعًا مع اللواء ايهاب رشاد رئيس مدينة الشلاتين.

وأضافت المديرية في بيان، الإثنين، أنه من المقرر أن تقوم مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم وإدارة المجتمعي لزيارة لباقي مدن المحافظة للتعرف على احتياجها لإقامة مدارس مجتمعية.