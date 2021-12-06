"تضامن الدقهلية" تنظم ندوة بعنوان "تمكين المرأة اقتصاديا" لمناهضة العنف ضد المرأة

الدقهلية - مرام محمد

نظمت اليوم مديرية تضامن الدقهلية بالتنسيق مع وحدة التضامن الاجتماعى بجامعة الأزهر بالمنصورة، ندوة بعنوان "تمكين المرأة اقتصاديا"، بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، وذلك ضمن حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة تحت شعار "أنتم أبطال أسرتكم"، بناءا على توجيهات الدكتوره نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية.

وشهدت الندوة عرض الخدمات والبرامج التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعى لتمكين المرأة وحفظ كرامتها وحمايتها من العنف لمناهضة ظاهرة العنف، وفي نهاية اللقاء تم فتح باب المناقشة ما بين الطلبة والمحاضرين للرد على تساؤلاتهم.

حاضر في الندوة الدكتور كمال على الجمل عميد الكلية، وأيمن الامام مدير عام إدارة بنك ناصر الاجتماعي، وفكرى المناوى منسق الوحدة، وبدرين السيد مدير إدارة شئون المرأة بالتضامن الاجتماعى، وسحر عيد أخصائية بإدارة شئون المرأة، وبحضور عدد من طلبة الكلية.

جدير بالذكر أن فعاليات حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة تستمر بكافة أنحاء ومراكز محافظة الدقهلية لليوم الثاني عشر بالتنسيق مع الجهات الشريكة سواء الحكومية أو الأهلية، بعد أن أطلقتها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي يوم الخميس الموافق 25 نوفمبر؛ لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات من خلال عقد لقاءات توعوية لرفض ثقافة العنف والتأكيد على حقوق المرأة. وتستمر الفعاليات حتى العاشر من ديسمبر المقبل.