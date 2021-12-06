الجمعة.. وفد نقابة المهندسين بالإسكندرية في زيارة مركز مصر للمعارض الدولية

وقال الدكتور حسن لطفى أن الزيارة تهدف إلى تنمية ودعم التواصل بين مهندسي النقابة بالإسكندرية والشركات المتخصصة المحلية والدولية، بالاضافة الى تمكين المهندسين من مواكبة أحدث التطورات في مجالات الصناعات المتنوعة والمستجدات في الأسواق المحلية والاقليمية والدولية والاطلاع على أحدث المنتجات والخدمات الجديدة والمعدات والأدوات الحديثة، وكذلك التواصل مع المصنعين والمستوردين والموزعين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وأضاف أن المعارض تعد من أكبر المعارض الصناعية والأضخم في افريقيا والشرق الأوسط، ويعتبر معرض MACTECH متخصص في تشكيل المعادن و ماكينات سي ان سي والعدد ومعدات اللحام و القطع، كما يضم معرض AIR TECH المستوردين والمصنعين لمعدات تكنولوجيا الهواء المضغوط و مستلزماته والمولدات الكهربائية، كما يضم معرص HANDLING EXPO أهم المستوردين والمصنعين لمعدات المناولة والأوناش ووحدات التخزين واللوادر والمعدات الثقيلة التي تستخدم على نطاق واسع للتحميل أو النقل.

كما تعد المعارض منصة متخصصة لتطوير علاقات الاعمال الدولية وانشاء شبكات اتصال جديدة بين الشركات الدولية والوطنية، وتوفر فرص تعاون وأعمال تجارية مشتركة جديدة، كما أنه يشمل عدة ندوات لعرض المستجدات التكنولوجية.