اعتماد تنفيذ المرحلة الأولى من ازدواج طريق الخارجة - أسيوط بـ 294 مليون جنيه

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اعتمد أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من ازدواج طريق الخارجة/أسيوط في المسافة من الكم ٣٠ حتي الكم ٦٠، وكذلك إنشاء مسار بديل لمنطقة النقب بطول ٣٦ كم وذلك بتكلفة تقدر بنحو ٢٩٤.٥ مليون جنيه.

وأضاف الزملوط ، في بيان صحفي له، أن قرار الاعتماد جاء استجابة لمطالب أهالي الوادي الجديد وبتوجيهات من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وأعرب محافظ الوادي الجديد، في بيان نشرته الصفحة الرسمية للمحافظة، مساء اليوم، عن شكره للقيادة السياسية علي الدعم غير المسبوق لمشروعات الطرق بنطاق المحافظة، مشيراَ إلى أن المحافظة تحظى بأطول شبكة طرق ضمن خطة مشروعات الطرق القومية.