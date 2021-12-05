لجنة من مجلس الوزراء لمتابعة مشروعات حياة كريمة بقنا.. اعرف التفاصيل

صابر سعيد

استقبل حازم عمر،نائب محافظ قنا، اليوم الأحد،أعضاء اللجنة المشكلة من ممثلى مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للتخطيط العمرانى وهيئة المساحة، وذلك بهدف متابعة الموقف التنفيذى الخاص بمشروعات حياة كريمة بقرى مراكز أبوتشت وفرشوط ودشنا والوقف وقوص.

بحضور المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام لمحافظة قنا، ومحمد صلاح، السكرتير العام المساعد، والعميد محمد أحمد، رئيس الشعبة الهندسية للقوات المسلحة،والعميد وليد عطالله، المشرف على مشروعات حياة كريمة بقنا، والعقيد سيد ابراهيم، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالمنطقة الجنوبية العسكرية،والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة متابعة مشروعات مبادرة حياة كريمة بالمحافظة،والمهندس محمد مصطفي، المشرف على الأعمال الهندسية بالمحافظة، والمهندس السيد بدوي، ممثل إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة، ،والمهندس محمد اسماعيل، ممثل هيئة المساحة، ورؤساء مدن أبوتشت وفرشوط ودشنا والوقف وقوص.

أوضح حازم عمر، نائب محافظ قنا، أن مبادرة حياة كريمة تستهدف تنفيذ 724 مشروع فى قطاعات "مياه الشرب والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، الكهرباء، الصحة، الطرق، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، الزراعة، الشباب والرياضة ،تبطين الترع ،أعادة تأهيل المنازل"، بحجم استثمارات تصل إلى 15 مليار جنيه، وسوف تسهم المشروعات فى إحداث نقلة نوعية فى مستوى الحياة بالقرى المستهدفة بشكل يضاهى الحياة فى المدينة.

وأشار "عمر"، إلى أن مشروعات حياة كريمة بمحافظة قنا تحولت إلى واقع ملموس فى القرى التى تشملها المبادرة، فمن الجنوب إلى الشمال ما زال العمل مستمرًا لتحقيق أحلام الأهالى.

وناقش أعضاء اللجنة مع الأجهزة التنفيذية الموقف التنفيذى لمشروعات مبادرة حياة كريمة بالقرى المستهدفة، مؤكدين أن المشروعات تحظى باهتمام كبير ومتابعة مباشرة من قِبل القيادة السياسية و رئاسة مجلس الوزراء، بهدف الحفاظ على معدلات تنفيذ المشروعات وفقا للجداول الزمنية المقررة لها.