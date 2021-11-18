نائب محافظ قنا يترأس الاجتماع الدورى بشأن إزالة التعديات على أراضى املاك الدولة

قنا صابر سعيد

ترأس حازم عمر نائب محافظ قنا، الاجتماع الدورى بشأن الإزالة الفورية لكافة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وذلك بحضور اللواء ضياء رفعت، مساعد مدير أمن قنا، والمهندس صبري مختار، وكيل وزارة الموارد المائية والري بقنا والأقصر، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، ومدير وحدة استرداد أراضي الدولة، يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لاسترداد أراضي الدولة المتعدي عليها التابعة لكافة جهات الولاية، من خلال مواجهة كافة صور التعديات سواء في المهد أو التعديات القائمة بالفعل عن طريق خطة عمل تستهدف تحقيق أفضل استفادة وحشد من كافة الجهود لكل الجهات المعنية وذات الصلة.



شدد "عمر"، على أن ملف إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة في مقدمة أوليات العمل التنفيذي بالمحافظة، وذلك تحت إشراف مباشر من اللواء أشرف الداوودى محافظ قنا ، موجها بضرورة أن تتكامل كافة الجهود مع بعضها، وأهمية التواصل المباشر والمستمر، والاعتماد على العمل الميداني وعدم الاكتفاء بالاجتماعات التنسيقية ، مؤكدا أن محافظ قنا يتابع بنفسه هذا الملف بشكل يومي، و لن يسمح بأي تراخي أو تقصير في هذا الشأن، خاصة وأنه يتعلق بحق الشعب والدولة



وشهد الاجتماع مناقشة تقرير أعمال اللجنة التي تتولى وضع الحلول المناسبة وغير التقليدية لتذليل كافة العقبات التي تواجه ملف إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، وإعداد حصر كامل من كافة الجهات بجميع التعديات التي وقعت على الأراضى التى تخضع لولايتها، وتقديم مقترحات جذرية لحل مشكلة التعدي على أراضى أملاك الدولة والمتابعة المستمرة مع وزارة التنمية المحلية، موجها بإعداد تقارير دورية تتضمن نتائج أعمال وجهود اللجنة لتقييم ما تم إنجازه من مهام وجهود في هذا الملف الحيوي.



يذكر أن المحافظة نجحت خلال المرحلة الأولى من الموجة 18 التى تم تنفيذها خلال الفترة من 13 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر الماضي فى إزالة 402 حالة تعدى على أراضى الدولة بنسبة نجاح 113٪ من الحالات المستهدفة حيث تم إزالة 273حالة تعدى بالمبانى بإجمالى 171 الف و 992متر وإزالة 129 حالة تعدى بالزراعة على مساحة 385 فدان و2 قيراط .



كما نجحت المحافظة خلال المرحلة الثانية من الموجة 18 التى تم تنفيذها خلال الفترة من 11 إلى 29 أكتوبر الماضى فى إزالة 236 حالة تعدى على أراضى الدولة حيث تم إزالة 219 حالة تعدى بالمبانى بإجمالى مساحة 57 الف و 341 متر وإزالة 95 حالة تعدى بالزراعة على مساحة 105 فدان و 4 قراريط .



أما المرحلة الثالثة " الحالية " فقد بدأت فى 6نوفمبر الجارى ومن المقرر أن تنتهى فى 26 من الشهر الجارى ، ونجحت حتى الآن فى إزالة 218 حالة تعدى على أراضى الدولة حيث تم إزالة 171 حالة تعدى بالمبانى بإجمالى مساحة 37 الف و 787 متر وإزالة 47 حالة تعدى بالزراعة على مساحة 27فدان.

كما ترأس المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام للمحافظة، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وذلك لمتابعة موقف تقنين أراضي أملاك الدولة على مستوى دائرة المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن الإزالة الفورية لكافة التعديات على أراضي أملاك الدولة .

وأوضح السكرتير العام لمحافظة قنا، أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب وانها في مقدمة أولويات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، موجهًا بمتابعة معدلات الأداء بمراحل التقنين المختلفة "الفحص، والمعاينة، والتعاقد، والبت في التظلمات، والتثمين"، بالإضافة إلى سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لإنجاز خطوات التقنين مع وضع جدول زمنى للانتهاء من محاضر الفحص والمعاينة المطلوبة.

وشدد "الطيبي" على كافة المسئولين الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لعمل لجان منظومة تقنين أراضى أملاك الدولة حيث أنه لن يقبل التهاون فى حق الدولة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل من يتقاعس عن أداء دوره فى المنظومة ، مطالبا تيسير إجراءات التقنين على المواطنين المتقدمين بطلبات تقنين للأراضى والتواصل مع المواطنين لتعريفهم بضرورة استكمال الإجراءات الخاصة بطلباتهم لإنهائها فى أقرب وقت.