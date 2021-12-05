اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 ديسمبر 2021 04:31 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

قطع المياه عن دسوق وعدد من قرى بيلا بكفر الشيخ.. اعرف التفاصيل

الأحد، 05 ديسمبر 2021 04:00 ص
قطع المياه عن دسوق وعدد من قرى بيلا بكفر الشيخ.. اعرف التفاصيل مياه الشرب - صورة أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، والوحدة المحلية لمجلس مدينة بيلا عن انقطاع مياه الشرب، لإجراء أعمال صيانة بمحطة مياه الجرن التابعة لمركز بيلا، اليوم الأحد، عن قرى "كفر العجمي ، كفر قتة ، الماريا" وتوابعها، وذلك بداية من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 6 مساءً.

قال جمال سطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، إنه  يناشد المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، والمدارس ومديري المصالح الخدمية الحكومية والخاصة، بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال الفترة المذكورة لانقطاع مياه الشرب عن  القرى المعلن عنها ،وحتى عودة ضخ المياه مرة أخرى، من قبل محطة المياه.

كما أعلن مجلس مدينة دسوق برئاسة السيد عبدالستار، عن قطع مياه الشرب وضعفها عن مركز ومدينة دسوق، اليوم الأحد ، لتشغيل محطة مياه الشرب بمحلة أبو على بنصف طاقتها، وذلك بدء من الساعة السادسة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساء.

وقال رئيس مركز ومدينة دسوق، في بيان له، أنه سيتم غسيل وتطهير وتعقيم المروقات والمرشحات بمحطة إنتاج مياه الشرب بمحلة أبو على، مما يؤدي لضعف المياه أو انقطاعها عن مركز ومدينة دسوق بجميع التوابع الخاصة بالمركز والمدينة.

وناشد رئيس مركز ومدينة دسوق، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، والمدارس ومديري المصالح الخدمية الحكومية والخاصة، بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال الفترة المذكورة لانقطاع مياه الشرب عن مركز ومدينة دسوق وحتى عودة ضخ المياه مرة أخرى، من قبل محطة المياه.

 

 


مياه الشرب

محافظه كفر الشيخ

كفر الشيخ

قطع المياه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة