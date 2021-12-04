اليوم السابع
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غدا.. انقطاع مياه الشرب عن دسوق وعدد من قرى بيلا بكفر الشيخ لأعمال الصيانة

السبت، 04 ديسمبر 2021 11:16 ص
غدا.. انقطاع مياه الشرب عن دسوق وعدد من قرى بيلا بكفر الشيخ لأعمال الصيانة مياه الشرب - صورة أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، والوحدة المحلية لمجلس مدينة بيلا عن انقطاع مياه الشرب، لإجراء أعمال صيانة بمحطة مياه الجرن التابعة لمركز بيلا، غدًا الأحد، عن قرى "كفر العجمي ، كفر قتة ، الماريا" وتوابعها، وذلك بداية من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 6 مساءً.

قال جمال سطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، إنه  يناشد المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، والمدارس ومديري المصالح الخدمية الحكومية والخاصة، بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال الفترة المذكورة لانقطاع مياه الشرب عن  القرى المعلن عنها ،وحتى عودة ضخ المياه مرة أخرى، من قبل محطة المياه.

كما أعلن مجلس مدينة دسوق برئاسة السيد عبدالستار، عن قطع مياه الشرب وضعفها عن مركز ومدينة دسوق، غداً الأحد ، لتشغيل محطة مياه الشرب بمحلة أبو على بنصف طاقتها، وذلك بدء من الساعة السادسة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساء.

وقال رئيس مركز ومدينة دسوق، في بيان له، أنه سيتم غسيل وتطهير وتعقيم المروقات والمرشحات بمحطة إنتاج مياه الشرب بمحلة أبو على، مما يؤدي لضعف المياه أو انقطاعها عن مركز ومدينة دسوق بجميع التوابع الخاصة بالمركز والمدينة.

وناشد رئيس مركز ومدينة دسوق، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، والمدارس ومديري المصالح الخدمية الحكومية والخاصة، بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال الفترة المذكورة لانقطاع مياه الشرب عن مركز ومدينة دسوق وحتى عودة ضخ المياه مرة أخرى، من قبل محطة المياه.

مياه الشرب - صورة أرشيفية
مياه الشرب - صورة أرشيفية

 

 


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