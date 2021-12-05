سكرتير عام الدقهلية يؤكد على رفع كفاءة النظافة فى محيط المستشفيات

الدقهلية شريف الديب

عقد الدكتور محمد أبوغنيمة وكيل أول الوزارة السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، اجتماع مع لجنة المرور والمتابعة لرفع كفاءة النظافة وتحسين البيئة فى محيط المستشفيات بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، وذلك بحضور رؤساء المراكز والمدن والأحياء وممثلى وزارات الصحة والزراعة والطرق ومسئولى البيئة والتفتيش والمتابعة والشئون الهندسية.

وأكد السكرتير العام على الاهتمام البالغ للمحافظ بمتابعة أعمال اللجنة بصفة دورية، موضحا أن أعمالها تتركز فى إزالة التعديات على الأرصفة والأسوار وإزالة الإشغالات والتصدى للباعة الجائلين وكذا مراجعة أعمال الإنارة فى محيط المستشفيات والأعمدة ورفع كفاءة الأرصفة والشوارع المحيطة والمؤدية للمستشفى والتأكد التام من تنفيذ أعمال النظافة المستمرة حولها حرصا على سلامة وصحة المرضى والمترددين.

وأكد "مختار" على ضرورة متابعة تفعيل دور اللجنة بكل مركز ومدينة والمرور على الطبيعة فى محيط المستشفيات الحكومية وإعداد التقارير الدورية بنتائج المرور لسرعة اتخاذ الاجراءات بشأنها.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة تلبية مطالب وإحتياجات المواطنين فى كافة القطاعات الخدمية، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.