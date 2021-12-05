محافظ الدقهلية يدشن مسابقة أوائل الطلاب للشهادات الثلاث

الدقهلية شريف الديب

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية،اليوم الأحد،بدتشين مسابقة اوائل الطلاب للشهادات الثلاث الابتدائيه والإعدادية والثانوية بالتنسيق والتعاون بين وزارة التربيه والتعليم.

جاء بحضور اللواء جمال عبدالظاهر امين تنظيم حزب مستقبل وطن بالدقهليه،وعضو مجلس الشيوخ ، والمهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربيه والتعليم، ومديرين الإدارات التعليمية المختلفه وقيادات الحزب بالدقهليه.

وثمن "المحافظ" دور حزب مستقبل وطن الكبير فى إثراء الحياه السياسيه والحزبية في مصر،كما ثمن دورهم في المشاركه المجتمعيه والتي تأتي من باب المسئوليه تجاه المواطنين.

وأكد "مختار" أن لحزب مستقبل وطن دور كبير خلال الفتره الماضية في إقامة العديد من الفاعليات المختلفة لخدمة المواطنين ومنها إقامة معارض للسلع المخفضه للمواطنين لمواجهة أزمة ارتفاع بعض السلع الغذائية الضروريه،وتوزيع الأدوات المدرسية علي طلاب المدارس ، وإقامة حفلات زواج جماعى،وتنفيذ قوافل طبيه،وإجراء عمليات قلب مفتوح وعمليات زراعة القرنيه لغير القادرين،والمشاركة في ترميم وصيانة المدارس ، وكذلك ترميم المنازل لغير القادرين ، ومحاربة الدروس الخصوصية والمشاركة في محو الأمية،وإقامة الأنشطة الرياضية المختلفة ومنها دوري كرة القدم علي مستوي الجمهورية والتي حظت الدقهليه بالمركز الأول فيه.

وأشار "المحافظ" إلى أن الهدف من تدشين وإقامة هذه المسابقه هو التدريب علي القياده،وتحمل المسئوليه،والتحفيز على التفوق،وتوعية الطلاب بالمشروعات القوميه.

كما أكد " مختار " علي أن الدقهلية دائماً في مقدمة المحافظات في المشاركه المجتمعيه وفي تقديم خدمات حكوميه ومجتمعية متميزه للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية.

في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة المشاركة المجتمعية من كافة جهات المجتمع الحزبية والمجتمع المدني مع مؤسسات الدوله لتقديم خدمات متميزه للمواطنين في القطاعات المختلفه ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعرواي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن .