رئيس جامعة الفيوم السابق عضوا في الكونجرس العالمى للبيوتكنولوجى في سنغافورة

كتب رباب الجالى

أعلنت اللجنة المنظمة للكونجرس العالمى السادس والعشرين للبيوتكنولوجى، والمقرر عقده خلال الفترة من 28-29 من يناير 2022 بدولة سنغافورة، عن اختيار الدكتور أحمد جابر شديد، أستاذ جيولوجيا المياه ورئيس جامعة الفيوم السابق، ضمن اللجنة المنظمة لهذا الحدث العالمى، وذلك تقديرا لاسهاماته العلمية المتميزة كما تم تكليفه من قبل اللجنة المنظمة بتقديم كلمة الترحيب بالعلماء والباحثين المشاركين فى هذا الحدث العالمى.



وتقدمت أسرة جامعة الفيوم برئاسة الدكتور ياسر حتاتة رئيس جامعة الفيوم، بالتهنئة إلى الدكتور أحمد جابر شديد أستاذ جيولوجيا المياه ورئيس جامعة الفيوم السابق ، على هذا الإختيار والذى يؤكد على مكانة جامعة الفيوم وعلماؤها وباحثيها .



وصرح الدكتور احمد جابر شديد بأن هذا التجمع العلمى يقام سنويا بحضور العديد من الباحثين من كافة دول العالم ، حيث يحضر الملتقى هذا العام باحثين متخصصين من امريكا وألمانيا وتركيا والصين وإيطاليا وكندا، ليناقشوا الإبتكارات والتطورات البحثية الحديثة فى مجال البيوتكنولوجى وتطبيقاته فى المجالات المختلفة، وبخاصة المجال الطبي.المجال الزراعى.المجال الصناعى، المجال البيئي ، المجال الهندسى، الصناعات الغذائية والبيوتكنولوجيا الجينية والجزيئية ، اضافة الى الكيمياء والفيزياء الحيوية.



