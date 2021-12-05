اليوم السابع
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حلول مرورية بمشروع توسعة كوبرى طريق "بنى سويف - الفيوم" القديم

الأحد، 05 ديسمبر 2021 07:39 م
حلول مرورية بمشروع توسعة كوبرى طريق "بنى سويف - الفيوم" القديم جانب من الجولة
بنى سويف هانى فتحى

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قام الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف بجولة تفقدية لمشروع رفع كفاءة وتوسعة كوبري على طريق الفيوم القديم على ترعة فرع أيمن الجيزاوية ، وذلك لمعاينة الحلول المرورية المتاحة عند البدء في تنفيذ المشروع، للحفاظ على السيولة المرروية بالمنطقة

حيث رافق نائب المحافظ :  على يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر، وممثلون عن جهاز التعمير والشركة المنفذة للمشروع والري والمرافق والمرور وشركات المرافق من المياه والكهرباء والاتصالات.

أكد نائب المحافظ على تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بمعاينة إمكانية نقل الحركة المرورية لمسارات بديلة واتخاذ ما يلزم لضمان تحقيق الانسياب المروري بالمنطقة الحيوية ، التي تعتبر حلقة وصل بين عدد من القرى ومحافظتي بني سويف والفيوم.

وتفقد نائب المحافظ كل المسارات المقترحة والحلول المرورية الممكنة لسرعة البدء في تنفيذ المشروع ، حيث تبين من خلال المعاينة على أرض الواقع ، أنه لا توجد مسارات مرورية بديلة مناسبة لتسيير حركة المرور بالمنطقة.

حيث تم الاتفاق على قيام الشركة المنفذة بالأعمال على مرحلتين ، كل مرحلة في حارة من الطريق على الكوبري ، وأن يتم فتح الحارة الأخرى وتشغيلها للاتجاهين ، مع قيام المرور و الوحدة المحلية بمتابعة انتظام الحركة المرورية  على الكوبري.


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