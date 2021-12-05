تعرف على نسب التنفيذ لمشروعات تأهيل وتبطين الترع بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

تتابع الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنيا المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع التقرير وعرض التقرير اليوم حول ما تم إنجازه حتى الآن والتقرير اليومى بالأعمال.

وأعلنت مديرية الرى بالمنيا، فى بيان لها اليوم، أن إجمالى ما تم تنفيذه اليوم بدائرة الادارة المركزية هو 1550مترا، بالنسبة للإدارة العامة لري شرق المنيا فإن إجمالي الاطوال المتعاقد عليها 193 كم والأطوال المنفذة خلال اليوم 550 م. بينما وصل إجمالي المنفذ حتى الآن 127.333 كم وقد وصلت نسبة التنفيذ65.97%.

وأضاف البيان، أن الإدارة العامة لري غرب المنيا وصل إجمالى الاطوال المتعاقد عليها إلى 212.815 كم، والأطوال المنفذة خلال اليوم 500 م، بينما بلغ إجمالي المنفذ حتي الآن 196.270 كم، وبنسبة تنفيذ 92.22%، أما الإدارة العامة لتطوير ري مصر الوسطي فقد ذكر البيان أن أجمالى الاطوال المتعاقد عليها 213.815 كم، والأطوال المنفذة خلال اليوم 500 م، فيما بلغ إجمالى المنفذ حتي الآن 43.050 كم بنسبة تنفيذ 20.13%.

وأشار البيان إلى أن الإدارة العامة للتوسع الافقى بأسيوط بلغ إجمالى الأطوال المتعاقد عليها 28.015 كم، وبلغ إجمالي المنفذ 27.571 كم، بنسبة تنفيذ بلغت 98.41%.