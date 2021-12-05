الانتهاء من تبطين 188 كيلو ترع وجار العمل فى 126 أخرى بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال المهندس كمال ميدان، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بكفر الشيخ، تم الانتهاء من تبطين 188 كيلو ترع وجارى العمل فى 126ترعة فى قرى المحافظة.

و اضاف ميدان، أنه يتابع عمليات تأهيل وتبطين ترع بمراكز وقرى المحافظة، وجارى العمل تبطين ترع السكرية الواصلة بين مدينة كفر الشيخ وقرية محلة موسى، والصفصاف، وعليوة، وسيدى سالم بزمام الإدارة العامة لرى غرب كفر الشيخ.

واكد رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية بكفر الشيخ،انه شدد بالالتزام بالمواصفات والاشتراطات والاختبارات وضبط الجودة المطلوب وحث طاقم الاشراف والمقاولين نحو رفع معدلات تنفيذ الأعمال.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تابع الأعمال الجارية فى استكمال تبطين وتأهيل الترع بمراكز المحافظة، تنفيذاً للمشروع القومي، وتكليفات الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة الانتهاء من المشروع القومى ،لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر خلال عامين لترشيد الفاقد من المياه، مؤكداً أنه تم الانتهاء من عدد من الترع وجارى استكمال بقية أعمال التبطين لترع أخرى ، وجارى العمل فى تبطين 125 ترعة بمراكز وقرى المحافظة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، وردت اعتمادات مالية لطرح 59 كيلو بمبلغ 244 مليون جنيه، وجارى العمل ب 501 كيلو بتكلفة مليار 802 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 36%، مشيراً إلى أن أعمال تكاسى وتبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالي، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، مشيراً إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التى تتفرع من نهر النيل والذى يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التى كانت تعانى من ضعف المياه، مشدداً على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية فى التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التى يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.