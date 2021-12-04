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360 مرضا حيوانيا تصيب الإنسان.. البشر يحملون نفس أمراض الطيور والحيوانات.. لايف

السبت، 04 ديسمبر 2021 04:46 م
360 مرضا حيوانيا تصيب الإنسان.. البشر يحملون نفس أمراض الطيور والحيوانات.. لايف ارشيفية
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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قدم تلفزيون "اليوم السابع" بثا مباشرا عن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان والطيور ، وقال الدكتور علاء فهمى استشارى أمراض الحيوانات الأليفة والحيوانات المنزلية أنه يوجد أكثر من 360 مرضا مشتركا بين الحيوانات الأليفة والمنزلية والطيور والإنسان ، تخطرهم مرض الشعار والسل البقرة والبروسيلا والذين يهددون حياة الإنسان بدرجة كبيرة كفيلة أنها تودى بحياة الإنسان الذي يتعرض للإصابة بها 

وأضاف أنه يجب على الإنسان اتباع الإجراءات الوقائية والصحية سواء كانت للحيوان الذى يربيه عن طريق اتباع برنامج التحصينات الذى يحب تطبيقه على الحيوان أو الإنسان وذلك عن طريق التعامل مع منتج الحيوان من البان وخلافه بالطرق الصحية السليمة سواء يغلى الألبان لمدة لا تقل عن ثلث ساعة وحفظ منتجات الألبان بالثلاجة لمدة لا تقل عن 3 ايام حفاظا على صحة الإنسان وحياته.

وعالج استشارى الأمراض المشتركة بين الانسان والحيوان كلب مصاب بمرض فيروس يسمى " البارفو"  ويعالج كل أمراض الحيوانات الأليفة .


الامراض المشتركة بين الإنسان والحيوان

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