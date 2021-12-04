مياه كفر الشيخ: تجهيز عدة محطات مياه شرب وروافع صرف للحصول على شهادة TSM

كفر الشيخ- محمد سليمان

تستعد شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، برئاسة المهندس شعبان محمد ابراهيم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركه مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، لتجهيز عده محطات مياه الشرب ، وبعض روافع الصرف الصحي لتأهيلهم للحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة Tsm ،وتذليل أي عقبات في سبيل تسهيل مهمة فرق الدعم الفني، لإنهاء أعمال تأهيل هذه المحطات والروافع في أسرع وقت.

وعقد المهندس شعبان محمد ابراهيم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركه مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، اجتماعا لمناقشة الاستعدادات بحضور منسق عام Tsm بالشركة، ومدير إدارة السلامة والصحة المهنية، ولجان الدعم الفني بالمناطق التي سيتم تأهيل المحطات والروافع بها، مشدداً على ضرورة الانتهاء من تجهيز وتأهيل هذه المحطات والروافع.

وعلى جانب أخر نظمت الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، دورة للعمال والفنيين بالمحطات على كيفيه الالتزام بمهمات السلامة والتعامل مع تسريب الكلور وكيفيه الدخول للأماكن المغلقة والتعامل في حالات الطوارئ مثل الحريق والتعامل أيضا مع لوحات الكهرباء وتأمينها وتأمين بيئة العمل بالمواقع، وتم تدريب فيما يقرب من 120عاملاً ب 10 مناطق بالمحافظة.

وقال المهندس شعبان محمد ابراهيم رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بكفر الشيخ، إن الهدف من التدريب تأهيل كوادر قادرة على التعامل مع الطوارئ والأزمات مثل تسرب الكلور والأماكن المحصورة ونقل الخبرات لباقي العاملين بالشركة والعمل على الحصول على شهادة الTSM للعديد من المحطات، وأن هذا التدريب يأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية وتكليفات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة برفع كفاءة العنصر البشرى وتوفير أفضل البرامج التدريبية .

وأشاد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، باستعداد شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، لتجهيز عده محطات مياه الشرب ،وبعض روافع الصرف الصحي لتأهيلهم للحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة، كما أثنى على الدورات التدريبية للعمال والفنيين على كيفية كيفيه الالتزام بمهمات السلامة والتعامل مع تسريب الكلور.



تدريب العمال والفنيين للتعامل مع تسريب الكلور



تدريبات لمواجهة تسريب الكلور بمحكطات مياه الشرب بكفر الشيخ



جانب من اعمال التجهيزات



جانب من التدريبات



جانب من تجهيز المحطات