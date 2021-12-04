رئيس "مياه بنى سويف" تشدد على الانتهاء من تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"

كتب أحمد حسن

تفقدت المهندسة دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف، مشروعات " إحلال وتجديد محطة مياه أشمنت، مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بمركز ناصر ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى، وذلك لمتابعة آخر مستجدات الأعمال المنفذة، والوقوف على نسب تنفيذ المشروعات.

وتفقدت الأعمال الجارية لتطوير محطة مياه كوم أدريجة مركز الواسطي، وتهدف المبادرة الي تحسين مستوي المعيشة و الأرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، و تحقيق خطط التنمية المستهدفة بالريف المصري.

الجدير بالذكر أنه قد تم إدراج قري مركزي ببا وناصر وعددها 66 قرية وتوابعهم بمحافظة بني سويف، ضمن المشروع القومي لتطوير القرى على مستوى محافظات الجمهورية من خلال التطوير شامل الخدمات والمرافق بتلك القرى،و تحسين مستوي المعيشة و الأرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق خطط التنمية المستهدفة بالريف المصري.